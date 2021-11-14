На Закарпатті фермери вивели морозостійкі сорти хурми та ківі (відео)

Садівники вирощують 150 видів рослин

Родина Марущаків з Виноградова на Закарпатті вирощує екзотичні культури вже протягом двох поколінь. Починала справу Лариса Марущак, а нині садом більше опікується її син Олександр.

Загалом садівники вирощують близько 150 видів рослин. Банани, ківі, хурма, азиміна та інші екзоти ростуть тут як на закритому, так і на відкритому ґрунті, повідомляє Seeds.

Крім розведення рослин та продажу саджанців, Марущаки займаються і селекцією рослин. Так, наприклад, вивели морозостійкі сорти ківі та хурми. Тепер експериментують з маракуєю та азіміною.

«Наразі найбільший попит є на саджанці хурми та ківі. Також почали активно цікавитися азиміною. Це нова для України культура. Планую вести її селекцію на зимостійкість, розмір та смак плоду. Що ж до інших культур, то для того, щоб хурма вижила та зростала без проблем, бажано садити її з південного боку якоїсь будівлі, яка опалюється взимку. Це даватиме додатково 1-3 градуси тепла.

Також можна садити її біля глухого бетонного паркану. Протягом перших двох-трьох років після висаджування саджанців перед зимівлею варто на коріння насипати велику купу листя, а сам штамбик обмотувати агроволокном. Це ще плюс 2-3 додаткових градуси тепла, тому хурма виживе», – розповідає Лариса Марущак.

Крім садів у господарстві є дві теплиці та розсадник. Роботи тут є на 365 днів на рік, розповідає Олександр. Так, лише на полив під час спеки витрачається три години на день. Марущаки постійно розвивають господарство та інвестують в нього.

Нагадаємо, на Львівщині садівник вирощує «золотий» горіх: культура настільки перспективна, що нею зацікавилися араби.

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