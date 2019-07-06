Герасимов: Юліє Володимирівно, визначтеся нарешті, з ким ви – з Росією, чи з Європою



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Кандидат в народні депутати від «Європейської Солідарності» Артур Герасимов

Герасимов запропонував Тимошенко виключити з виборчого списку партії «Батьківщина» представника великого бізнесу Сергія Таруту

Голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка», кандидат в народні депутати від «Європейської Солідарності» Артур Герасимов запропонував Юлії Тимошенко виключити з виборчого списку партії «Батьківщина» представника великого бізнесу, лідера партії «Основа» Сергія Таруту. Про це політик написав у мережі Facebook.

На думку Герасимова, так Тимошенко зможе підтвердити курс своєї політсили на євроатлантичну інтеграцію.

«Перебування Сергія Тарути у списку «Батьківщини» та ще й у першій п’ятірці особисто я розцінюю як відмову Юлії Тимошенко від сказаних нею слів. Бо «Основа» Тарути відверто агітує проти вступу України в Євросоюз та НАТО. У програмі цієї партії так і записано: «Позаблоковий̆ статус держави, відмова від інтеграції̈ до НАТО, ОДКБ та інших військових союзів», – наголосив

Натомість, нагадує голова фракції БПП, Юлія Тимошенко у лютому цього року з трибуни Верховної Ради заявила: «Наша мета – членство в ЄС. І водночас ми маємо усвідомлювати, що коли проти нас ведуть війну, так само у військовому плані ми не можемо бути самотніми. Ми мусимо бути частиною НАТО». «Якщо у світогляді Юлії Володимирівни не відбулося змін, і вона досі вважає, що ЄС і НАТО – це наші пріоритети, то хай це доведе не словами, а ділом», –зазначив Артур Герасимов.

Він вважає, що наявність у списку явного противника членства в НАТО – це привід замислитися і над тим, чи не змінила Юлія Тимошенко вчергове свою позицію з цього приводу. «Зрештою, це вже не вперше, коли лідер «Батьківщини» не може остаточно визначитися, що їй ближче – Москва чи ЄС і НАТО. Бо вже не раз вона загравала з Путіним і діяла в інтересах Кремля. Наприклад, коли у 2008 році як глава Уряду не надала Віктору Ющенку належної підтримки в отриманні Плану дій щодо членства у НАТО під час Бухарестського саміту», – наголосив Артур Герасимов.

Представник «Європейської Солідарності» підозрює, що «союз з «Основою» та виписана в програмі цієї партії позаблоковість і є втіленням «нового курсу», який Тимошенко обіцяла ще перед президентськими виборами». «А позаблоковість – це і частина реваншу, якого прагнуть проросійські сили», – сказав лідер фракції.

Тому Артур Герасимов звернувся до Юлі Тимошенко з пропозицією: «Я можу підказати, як розвінчати наші песимістичні підозри. До 8 липня «Батьківщина» ще може виключити зі своїх списків Сергія Таруту і заявити про свою однозначну позицію. То як, Юліє Володимирівно? Треба діяти!»