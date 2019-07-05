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    Тимошенко представила оновлену команду «Батьківщини» у Києві

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    <span>Якименко Наталя, кандидат від &laquo;Батьківщини&raquo; по 219-му округу столиці</span> - Тимошенко представила оновлену команду «Батьківщини» у Києві
    Якименко Наталя, кандидат від «Батьківщини» по 219-му округу столиці
    Фото: пресслужба ВО «Батьківщина»

    «Батьківщина» оголосила своїх представників на столичних округах

    Юлія Тимошенко презентувала оновлену київську команду партії «Батьківщина» та нового голову Київської міської партійної організації – Віталія Нестора. Про це повідомляє прес-служба Київської міської парторганізації.

    Тимошенко оголосила кожного кандидата, якого підтримує партійна організація в Києві. Також вона висловила подяку Володимиру Бондаренку, багатолітньому очільнику столичної «Батьківщини».

    «Суспільство потребує змін, потребує оновлення. Оновлена команда «Батьківщини» в Києві – справжній сплав молодості та досвіду. Люди, які розуміють що потрібно киянам і як забезпечити належну підтримку столиці на загальноукраїнському рівні», – сказала лідер «Батьківщини».

    Нестор протягом 1,5 років допомагав киянам у вирішенні проблемних питань, займаючи посаду голови Центру захисту киян.

    «Столична «Батьківщина» зобов’язана і буде представляти гідним чином інтереси киян як перед органами місцевого самоврядування, так і у Верховній Раді України. Головне - зробити Київ сучасним, безпечним та екологічно чистим містом – це основна ідея», – зазначив Нестор.

    «Батьківщина» підтримує наступних кандидатів в столиці:

    • 211 округ – Мешковський Кирило Едуардович,
    • 212 округ – Нестор Віталій Романович,
    • 213 округ – Биструшкін Ярослав Олександрович,
    • 214 округ – Бузницький Василь Юрійович,
    • 215 округ – Юранська Юлія Дмитрівна,
    • 216 округ – Ковальчук Михайло Миколайович,
    • 217 округ – Сорока Іван Миколайович,
    • 219 округ – Якименко Наталя Миколаївна,
    • 220 округ – Дідовець Юрій Вікторович,
    • 221 округ – Слюсарев Іван Олександрович,
    • 223 округ – Гоцький Микола Миколайович.
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