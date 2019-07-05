Тимошенко представила оновлену команду «Батьківщини» у Києві
«Батьківщина» оголосила своїх представників на столичних округах
Юлія Тимошенко презентувала оновлену київську команду партії «Батьківщина» та нового голову Київської міської партійної організації – Віталія Нестора. Про це повідомляє прес-служба Київської міської парторганізації.
Тимошенко оголосила кожного кандидата, якого підтримує партійна організація в Києві. Також вона висловила подяку Володимиру Бондаренку, багатолітньому очільнику столичної «Батьківщини».
«Суспільство потребує змін, потребує оновлення. Оновлена команда «Батьківщини» в Києві – справжній сплав молодості та досвіду. Люди, які розуміють що потрібно киянам і як забезпечити належну підтримку столиці на загальноукраїнському рівні», – сказала лідер «Батьківщини».
Нестор протягом 1,5 років допомагав киянам у вирішенні проблемних питань, займаючи посаду голови Центру захисту киян.
«Столична «Батьківщина» зобов’язана і буде представляти гідним чином інтереси киян як перед органами місцевого самоврядування, так і у Верховній Раді України. Головне - зробити Київ сучасним, безпечним та екологічно чистим містом – це основна ідея», – зазначив Нестор.
«Батьківщина» підтримує наступних кандидатів в столиці:
- 211 округ – Мешковський Кирило Едуардович,
- 212 округ – Нестор Віталій Романович,
- 213 округ – Биструшкін Ярослав Олександрович,
- 214 округ – Бузницький Василь Юрійович,
- 215 округ – Юранська Юлія Дмитрівна,
- 216 округ – Ковальчук Михайло Миколайович,
- 217 округ – Сорока Іван Миколайович,
- 219 округ – Якименко Наталя Миколаївна,
- 220 округ – Дідовець Юрій Вікторович,
- 221 округ – Слюсарев Іван Олександрович,
- 223 округ – Гоцький Микола Миколайович.