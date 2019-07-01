Антирейтинг партій Порошенка та Тимошенко почав знижуватись



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Фото: 24tv.ua

Чим ближче до дня голосування, тим менше негативу виборці відчувають до Порошенка та Тимошенко

За два тижні рівень незадоволення «Європейською солідарністю» знизився на 8%, а партією «Батьківщина» - майже на 5%.

Так, антирейтинг «Європейської солідарності» станом на 27 червня становив 44,1% і залишається найбільшим серед усіх політсил. Про це свідчать останні результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка.

Хоча станом на 14 червняантирейтинг політсили Порошенка складав 52%.

Також рівень антирейтингу знизився і у «Батьківщини». З 21,3% 14 червня до 15,5% в кінці місяця.

Натомість даний показник виріс у «Опозиційної платформи – За життя». В середині червня він був такий же самий як і «Батьківщини» - 21,3%, а за два тижні виріс до 24,2%.

Нагадаємо, результати соцопитування, проведеного групою «Рейтинг» в кінці травня – на початку червня показували, що у партії Порошенка і Тимошенко найбільший антирейтинг.

Дослідження проводилось по всій території, окрім Криму та окупованих території Донбасу. Опитали 2100 респондентів методом face-to-face. Стандартна похибка – 2,2%.