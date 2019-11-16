Глава СБУ розказав про папочки, які налякали «слуг народу»



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Іван Баканов зазначив, що інформація про доплати в конвертах депутатам з фракції «Слуга народу» на сьогодні не підтверджена

Баканов запевняє: папочки були порожні

Голова Служби безпеки України розповів в інтерв’ю «Главкому», що на одне з перших засідань фракції «Слуга народу» приніс два види папочок.

За словами Баканова, це була «дуже красива алегорія».

«На той момент я вже працював в Службі безпеки, і справді в мене були два види папочок: з реалізаціями на наступний тиждень – там були досить потужні прізвища, і просто порожні папочки. Я попрохав депутатів, щоб ніколи пусті папочки не перекочували у наповнені папочки». – пояснив голова СБУ.

Посадовець зауважив, що не збирався «лякати» нардепів.

«Насправді ніхто нікого не лякає, звичайно. Всі мою позицію знають: для мене немає рівних і рівніших, всі рівні перед законом», - запевняє Баканов.

Також голова Служби безпеки України зазначив, що інформація про доплати в конвертах депутатам з фракції «Слуга народу» на сьогодні не підтверджена.

«Але якщо це правда, то це тривожний сигнал. З іншої точки зору, я вважаю, що платню депутатам потрібно підняти, привести її у відповідність до заробітної плати, яка дозволяє жити, не відволікаючись на побутову економію. Так само, як і працівникам Служби безпеки», - зауважив Баканов.

Нагадаємо, історія з доплатами «Слугам народу» спливла через те, що депутати цієї фракці стали жертвами пранкерів, які і злили інформацію у мережу. Пранкер Джокер переписувався з нардепом Тищенком від імені генпрокурора Руслана Рябошапки. Саме тоді Тищенко і проговорився про доплати у конвертах.

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