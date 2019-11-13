Чи платили учасникам акції «Ні капітуляції»? Глава СБУ вперше прокоментував скандальні звинувачення



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У жовтні в центрі Києва проходили акції «Ні капітуляції!» Фото: Главком

Баканов вважає, що громадські організації мають право збирати гроші та витрачати їх – у тому числі, на акції

Голова Служби безпеки України Іван Баканов стверджує, що у відомства немає достовірних відомостей, які б підтверджували, що акція «Ні капітуляції» проплачена.

Про це керівник спецслужби сказав в інтерв’ю «Главкому», коментуючи попередні заяви глави фракції «Слуга народу» Давида Арахамії про те, що він передав у Службу безпеки України докази підкупу учасників останніх акцій проти розведення військ на Донбасі.

Баканов зазначив, що питаннями протестних акцій в СБУ займається Департамент захисту національної державності. «Звісно, ми за цим спостерігаємо», - наголосив голова СБУ.

Посадовець вважає, що громадські організації мають право збирати гроші та витрачати їх – у тому числі, на акції.

«Цей момент, можливо, потребує законодавчого врегулювання. Але ж якщо ми виступимо з такою ініціативою, то ви ж перші скажете, що це наступ на демократію в Україні», - зауважив посадовець і ще раз наголосив, що наразі в СБУ немає провадження щодо акції «Ні капітуляції!».

Як повідомлялося раніше, 2 жовтня ввечері біля Офісу президента у Києві проходила акція «Ні капітуляції!».

Як інформував кореспондент Главкома, на Банковій зібралися кілька тисяч громадян. Раніше учасники акції почали збиратися на Майдані Незалежності біля монументу, після чого піднялися вулицею Інститутською до Офісу президента.

Учасники мітингу зачитали низку вимог до української влади.

Аналогічні акції відбулися також у низці міст України.

Активісти, які протестували проти підписання Україною «формули Штайнмаєра» у рамках Мінських угод, оголосили про створення «Руху опору капітуляції».

1 жовтня, у вівторок ввечері близько двох сотень активістів пікетували Офіс президента у зв'язку з погодженням Україною у Мінську «формули Штайнмаєра».