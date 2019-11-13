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    Суспільство

    Голова СБУ: Це не всім до вподоби, але сім-картки потрібно продавати за паспортом

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    Якщо картка буде продана за паспортом, &laquo;вийти&raquo; на &laquo;мінера&raquo; буде простіше, - Баканов - Голова СБУ: Це не всім до вподоби, але сім-картки потрібно продавати за паспортом
    Якщо картка буде продана за паспортом, «вийти» на «мінера» буде простіше, - Баканов

    Шеф Служби безпеки знає рецепт боротьби з повсюдними мінуваннями

    Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що сім-картки на телефони варто продавати за паспортом, щоб правоохоронці ефективно боролися з різноманітними «мінерами».

    Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

    За словами Баканова, більшість повідомлень про мінування «справді надходить з окупованих територій, але не всі: трапляється, що і з підконтрольних Україні території».

    «Я, з одного боку, розумію, скільки ресурсу витрачається на реагування на такі повідомлення. З іншого боку, я навіть не хочу уявляти ситуацію, коли правоохоронні органи перестануть реагувати на них. Бо ж якщо хоч одне з них виявиться правдивим, то наслідки будуть непоправні», - зазначає голова Служби безпеки.

    Тому, Баканов наголошує, що «потрібні зміни до законодавства, які не всім будуть до вподоби: продавати сім-картки за паспортом».

    «Якщо картка буде продана за паспортом, «вийти» на «мінера» буде простіше. Однак і це не вирішить проблему повністю, бо часто повідомлення про мінування надсилають електронною поштою», - зауважує посадовець.

    Як відомо, майже щодня центральні станції столичного метро перекриваються через повідомлення про замінування. І СБУ, і Нацполіція неодноразово заявляли, що більшість таких повідомлень надходять з РФ чи окупованих територій.

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    СБУ метро телефон замінування рецепт Іван Баканов
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