Голова СБУ: Це не всім до вподоби, але сім-картки потрібно продавати за паспортом



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Якщо картка буде продана за паспортом, «вийти» на «мінера» буде простіше, - Баканов

Шеф Служби безпеки знає рецепт боротьби з повсюдними мінуваннями

Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що сім-картки на телефони варто продавати за паспортом, щоб правоохоронці ефективно боролися з різноманітними «мінерами».

Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Баканова, більшість повідомлень про мінування «справді надходить з окупованих територій, але не всі: трапляється, що і з підконтрольних Україні території».

«Я, з одного боку, розумію, скільки ресурсу витрачається на реагування на такі повідомлення. З іншого боку, я навіть не хочу уявляти ситуацію, коли правоохоронні органи перестануть реагувати на них. Бо ж якщо хоч одне з них виявиться правдивим, то наслідки будуть непоправні», - зазначає голова Служби безпеки.

Тому, Баканов наголошує, що «потрібні зміни до законодавства, які не всім будуть до вподоби: продавати сім-картки за паспортом».

«Якщо картка буде продана за паспортом, «вийти» на «мінера» буде простіше. Однак і це не вирішить проблему повністю, бо часто повідомлення про мінування надсилають електронною поштою», - зауважує посадовець.

Як відомо, майже щодня центральні станції столичного метро перекриваються через повідомлення про замінування. І СБУ, і Нацполіція неодноразово заявляли, що більшість таких повідомлень надходять з РФ чи окупованих територій.

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