Гнап написав до ЦВК заяву про зняття з виборів



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Дмитро Гнап мав намір зняти свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка

Про намір знятися з виборчих перегонів заявили Андрій Садовий, Сергій Кривонос, Євген Мураєв та Дмитро Гнап

Кандидат у президенти України Дмитро Гнап сьогодні, 7 березня, подав заяву до Центральної виборчої комісії про зняття своєї кандидатури з виборів. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Як зазначається, 7 березня - останній день, коли кандидати у президенти можуть знятися з виборів президента України. ЦВК може ухвалити рішення про зняття кандидатів до кінця 8 березня.

Гнап обіцяв зняти свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка, якщо буде обраний єдиний кандидат від демократичних сил.

Про намір знятися з виборчих перегонів заявили Андрій Садовий, Сергій Кривонос, Євген Мураєв та Дмитро Гнап. Станом на 15:00 7 березня ЦВК задовольнила заяви лише Кривоноса і Садового.

Нагадаємо, сьогодні Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію кандидата на пост президента України Сергія Кривоноса, а 5 березня ЦВК під час засідання скасувала реєстрацію кандидата на пост президента України Андрія Садового.

До слова, 1 березня мер Львова Андрій Садовий знявся з президентських перегонів на користь Гриценка.

6 березня учасник президентських перегонів Сергій Кривонос знявся з виборів на користь Порошенка.

Як повідомлялося, 6 березня народний депутат Євген Мураєв знявся з виборів на користь заступника голови парламентської фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула.