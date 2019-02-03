Гнап зібрав гроші на кандидатську заставу, але у банку виникли проблеми



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Гнап: Треба було підняти галас, щоб знайшлась відповідальна людина, яка провела платіж

Платіж був списаний тільки після розголосу

Екс-журналіст Дмитро Гнап за допомогою фандрайзингу зміг зібрати гроші на внесок для реєстрації його кандидатом у президенти, проте з внесенням їх до Центральної виборчої комісії виникли проблеми. Він написав, що «Приватбанк», через який був зроблений платіж, затримав його.

«Приватбанк» вчора затримав наш платіж на заставу. Хоча ми його зробили до завершення банківського дня. Тепер обіцяють провести лише на наступному тижні, мовляв, якісь проблеми в них. Ніхто нічим не може допомогти, менеджери порозбігалися. А реєстрація в ЦВК закінчується сьогодні», - написав він у Facebook.

Гнап попросив допомоги у читачів у вирішенні проблеми: «Перепрошую, хтось може тегнути їхнє вище керівництво? Чи може з правління когось?».

Після розголосу проблему було вирішено.

«Треба було підняти галас, щоб знайшлась відповідальна людина, яка провела платіж. І гроші списались. Запросто так. Вони ж нам кілька разів говорили, що для вашої операції дедлайн субота 16.00», - повідомив Гнап.

У коментарях дописувачі відзначили, що субота в Україні дійсно є небанківським днем, окрім днів, коли субота є робочою, тому всі платежі, зроблені на вихідних, проводять у понеділок.

Відповідно до календаря виборів, документи для реєстрації кандидатом у президенти подають до 3 лютого включно. ЦВК їх розглядає до 8 лютого включно.