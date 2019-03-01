Гнап теж готовий зняти свою кандидатуру на користь Гриценка



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Дмитро Гнап вважає, що остаточне рішення у цьому питанні має ухвалити з'їзд партії «Сила людей»

Я обіцяв зняти свою кандидатуру, якщо буде обраний єдиний кандидат від демократичних сил, - Гнап

Кандидат у президенти Дмитро Гнап готовий зняти свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка. Про це він повідомив у своєму відеозверненні у Facebook.

«Сьогодні сталася важлива подія: Андрій Садовий підтримав Анатолія Гриценка на президентських виборах і заради цього знімає свою кандидатуру. Це дуже важливий, відповідальний і патріотичний крок, який я всіляко вітаю. Як ви пам'ятаєте, раніше я обіцяв теж зняти свою кандидатуру, якщо буде обраний єдиний кандидат від демократичних сил. Я підтверджую свою обіцянку і готовий теж знятися на користь Анатолія Гриценка», - сказав Гнап.

Водночас він додав, що остаточне рішення у цьому питанні має ухвалити з'їзд партії «Сила людей», який відбудеться у суботу, 2 березня. На цей захід Гнап запросив і Анатолія Гриценка.

Раніше лідер політичної партії «Самопоміч» Андрій Садовий заявив, що вирішив зняти свою кандидатуру на виборах Президента, і оголосив про підтримку лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка.