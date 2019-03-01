  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Гнап теж готовий зняти свою кандидатуру на користь Гриценка

    • Розсилка
    Дмитро Гнап вважає, що&nbsp;остаточне рішення у цьому питанні має ухвалити з'їзд партії &laquo;Сила людей&raquo;&nbsp; - Гнап теж готовий зняти свою кандидатуру на користь Гриценка
    Дмитро Гнап вважає, що остаточне рішення у цьому питанні має ухвалити з'їзд партії «Сила людей» 

    Я обіцяв зняти свою кандидатуру, якщо буде обраний єдиний кандидат від демократичних сил, - Гнап

    Кандидат у президенти Дмитро Гнап готовий зняти свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка. Про це він повідомив у своєму відеозверненні у Facebook.

    Читайте також

    «Сьогодні сталася важлива подія: Андрій Садовий підтримав Анатолія Гриценка на президентських виборах і заради цього знімає свою кандидатуру. Це дуже важливий, відповідальний і патріотичний крок, який я всіляко вітаю. Як ви пам'ятаєте, раніше я обіцяв теж зняти свою кандидатуру, якщо буде обраний єдиний кандидат від демократичних сил. Я підтверджую свою обіцянку і готовий теж знятися на користь Анатолія Гриценка», - сказав Гнап.

    Водночас він додав, що остаточне рішення у цьому питанні має ухвалити з'їзд партії «Сила людей», який відбудеться у суботу, 2 березня. На цей захід Гнап запросив і Анатолія Гриценка.

    Раніше лідер політичної партії «Самопоміч» Андрій Садовий заявив, що вирішив зняти свою кандидатуру на виборах Президента, і оголосив про підтримку лідера «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка.

     

    Читайте також
    вибори Самопоміч Андрій Садовий партії Анатолій Гриценко президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ