Голова МЗС про скіфське золото: російські фейки зазнали краху

На думку очільника МЗС, злагоджена та наполеглива праця рано чи пізно принесе очікувані результати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає рішення суду Амстердаму про повернення скіфського золота Україні великою перемогою для держави. «Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду. Реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії», – заявив очільник МЗС у відеозверненні, записаному із приводу цієї події.

«Дипломатична команда МЗС разом із колегами Міністерства юстиції з Міністерства культури та інформполітики протягом кількох років наполегливо працювали над досягненням цього важливого результату. Ми перемогли та домоглися справедливості», – зазначив Дмитро Кулеба.

За словами міністра, всі російські фейки, маніпуляції, та спроби ввести суд в оману під час розгляду справи щодо приналежності історичних реліквій, «зазнали краху».

Очільник МЗС додав, що, на його думку, так само, як у результаті наполегливої командної праці вдалося повернути скіфське золото, буде повернено окуповані території та людей.

«МЗС Укарїни продовжує працювати у міжнародних судах і домагатися, що Росія несла відповідальність за свої дії», – підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама, де відбувалося слухання по суті у справі про приналежність колекції «скіфського золота», ухвалив рішення на користь України. Таким чином, колекцію золотих прикрас скіфської доби страховою вартістю €3 млн, мають повернути Україні.

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