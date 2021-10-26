«Скіфське золото» мають повернути Україні. Росія вже відреагувала у своєму стилі

Держава шукатиме способи повернути експонати до окупованого Криму

Росія шукатиме можливість опротестувати рішення Апеляційного суду Амстердаму щодо передачі скіфського золота Україні. Про це російському виданню ТАСС повідомив член Комітету російської Ради Федерації у міжнародних справах Сергій Цеков.

«Політичне рішення, антиросійське, антикримське. Шукатимемо можливість опротестувати», – пояснив він.

Нагадаємо, 26 жовтня Апеляційний суд Амстердама, де відбувалося слухання по суті у справі про приналежність колекції «скіфського золота», ухвалив рішення на користь України. Таким чином, колекцію золотих прикрас скіфської доби страховою вартістю €3 млн, мають повернути Україні.

Президент Володимир Зеленський назвав рішення Апеляційного суду Амстердама (Нідерланди) про повернення колекції «скіфського золота» в Україну довгоочікуваною перемогою.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення біло ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.

Доки тривала судова тяганина, скіфське золото зберігалося в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

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