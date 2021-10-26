Зеленський: спочатку повернемо скіфське золото, а потім і Крим

Президент висловив вдячність суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, МЗС і Мінкульту – за результат

26 жовтня Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення повернути скіфське золото Україні

Президент Володимир Зеленський назвав рішення Апеляційного суду Амстердама (Нідерланди) про повернення колекції «скіфського золота» в Україну довгоочікуваною перемогою. Про це Зеленський написав у Тwitter.

«Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! «Скіфське золото» повернеться до України», – зазначив Зеленський.

Президент висловив вдячність суду за справедливе рішення, а командам Мін'юсту, МЗС і Мінкульту – за результат.

«Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама, де відбувалося слухання по суті у справі про приналежність колекції «скіфського золота», ухвалив рішення на користь України. Таким чином, колекцію золотих прикрас скіфської доби страховою вартістю €3 млн, мають повернути Україні.

Колекцію скіфського золота, яка до окупації Криму була частиною експозиції Кримського музею Тавриди привезли у музей в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова. Після подій лютого 2014 року, коли Крим окупувала Росія, Україна звернулася до голандських судових інстанцій, закликавши не допустити повернення прикрас на окупований півострів.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення біло ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.

Доки тривала судова тяганина, скіфське золото зберігалося в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

26 жовтня Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення повернути коштовності Україні.