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    Суспільство

    Гончарук прокоментував зустріч з керівником Офісу президента

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    Олексій Гончарук стверджує, що обговорював з Андрієм Єрмаком робочі питання - Гончарук прокоментував зустріч з керівником Офісу президента
    Олексій Гончарук стверджує, що обговорював з Андрієм Єрмаком робочі питання

    На зустрічі з Єрмаком не було тем, які варто було б коментувати окремо, - прем'єр

    Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що на зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком обговорював робочі питання. Про це прем’єр заявив на брифінгу в Кабміні.

    За словами Гончарука, на зустрічі з Єрмаком не було тем, які варто було б коментувати окремо.

    «Я щодня з кимось зустрічаюся і розмовляю. У цій зустрічі не було нічого особливого. Ми просто обмінялися думками щодо того, що відбувається, обговорили робочі питання», - заявив Гончарук.

    Як повідомлялося, вчора 1 березня, Гончарук таємно зустрівся в ресторані з Єрмаком: фото, відео.

    Нагадаємо, сьогодні, 2 березня на екстреному брифінгу Олексій Гончарук заявив, що жодних заяв про відставку на даний момент не писав.

    Як повідомляв «Главком» з посиланням на власне джерело в Офісі президента, на позачерговому засіданні Верховної Ради у середу, 4 березня, відбудеться голосування за відставку прем’єра Олексія Гончарука.

    Якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку, то, відповідно до законодавства, Денис Шмигаль автоматично стане виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

    Джерело зазначило, що голосів за відставку Гончарука вистачає. Оскільки була проблема з наявністю голосів за нового прем’єра, в.о. глави Кабміну призначать віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

    У п’ятницю відбулася зустріч Гончарука із президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем’єру за незадовільну роботу Кабміну.

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