Гончарук пообіцяв з квітня збільшення зарплат лікарям на 30%



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Лікарні закривати не будуть, - голова уряду

Лікарі і лікарні до другого етапу медреформи готові, - прем'єр

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв збільшення зарплат окремим категоріям лікарів з квітня цього року. Про це він сказав на брифінгу.

Прем'єр також додав, що найголовніше те, що «для українців вперше, мабуть, з’явиться справжня безкоштовна медицина».

«Ну тобто по окремих послугах, які включені до гарантованого пакету, послуги в лікарнях мають надаватися без жодних додаткових оплат», - додав він.

Прем’єр наголосив, що лікарі та лікарні до другого етапу медреформи готові, а також спростував чутки про закриття медзакладів.

«Лікарні закривати не будуть», - пообіцяв Гончарук.

Як повідомлялося, у Нацслужбі здоров’я заявили, що лікарі та лікарні України готові до другого етапу медреформи на 100%.

Нагадаємо, 21 лютого президент Володимир Зеленський утворив робочу групу щодо реформування системи охорони здоров'я. Варто зазначити, що склад робочої групи фактично складається із противників реформ ексголови МОЗ Уляни Супрун.

Очолив робочу групу голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. До її складу також увійшли лікарі Ілля Ємець, Борис Тодуров, Андрій Безносенко, Олександр Усенко, представники різних медичних закладів та профільних вишів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше голова МОЗ Зоряна Скалецька пояснила, як працюватимуть опорні лікарні після медреформи.

Також у «Слузі народу» розповіли, коли в Україні може з'явитися страхова медицина.