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    Facebook платитиме французьким ЗМІ за новини

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    Компанія Facebook платитиме французьким ЗМІ за новини - Facebook платитиме французьким ЗМІ за новини
    Компанія Facebook платитиме французьким ЗМІ за новини
    фото: RTE

    В липні Антимонопольний регулятор у Франції оштрафував Google на пів мільярда євро через відмову платити ЗМІ

    У Facebook заявили, що досягли угоди з низкою французьких видань стосовно оплати за їхній новинний контент, яким діляться користувачі соцмережі. В липні Антимонопольний регулятор у Франції оштрафував Google на пів мільярда євро через відмову платити ЗМІ. Про це повідомляє RTE.

    Тепер користувачі Facebook зможуть продовжувати вільно завантажувати й обмінюватися новинами, «при цьому гарантуючи захист авторських прав партнерів-видавців»

    Також анонсується запуск у січні французької новинної служби Facebook News, покликаної «надати окремий доступ до контенту з надійних і авторитетних джерел новин».

    В липні 2021 року Антимонопольний регулятор у Франції оштрафував Google на пів мільярда євро через відмову платити ЗМІ за використання їхніх матеріалів в Google News Showcase.

    Нагадаємо, що в лютому цього року Австралія прийняла закон, який змушує Facebook і Google платити ЗМІ за новини. Напередодні прийняття Кодекс був пом’якшений після того, як Facebook заборонив користувачам з Австралії ділитися новинами.

    Теги: ЗМІ Австралія Google закон Facebook
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    Facebook платитиме французьким ЗМІ за новини