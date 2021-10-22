Facebook платитиме французьким ЗМІ за новини

В липні Антимонопольний регулятор у Франції оштрафував Google на пів мільярда євро через відмову платити ЗМІ

У Facebook заявили, що досягли угоди з низкою французьких видань стосовно оплати за їхній новинний контент, яким діляться користувачі соцмережі. В липні Антимонопольний регулятор у Франції оштрафував Google на пів мільярда євро через відмову платити ЗМІ. Про це повідомляє RTE.

Тепер користувачі Facebook зможуть продовжувати вільно завантажувати й обмінюватися новинами, «при цьому гарантуючи захист авторських прав партнерів-видавців»

Також анонсується запуск у січні французької новинної служби Facebook News, покликаної «надати окремий доступ до контенту з надійних і авторитетних джерел новин».

В липні 2021 року Антимонопольний регулятор у Франції оштрафував Google на пів мільярда євро через відмову платити ЗМІ за використання їхніх матеріалів в Google News Showcase.

Нагадаємо, що в лютому цього року Австралія прийняла закон, який змушує Facebook і Google платити ЗМІ за новини. Напередодні прийняття Кодекс був пом’якшений після того, як Facebook заборонив користувачам з Австралії ділитися новинами.