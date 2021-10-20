Власник Facebook хоче стати богом. Компанія створює власний всесвіт

Американська Facebook планує створити свій власний віртуальний всесвіт. Для цього вже підшукують цілу армію фахівців

Засновник та керівник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг мітить у крісло бога. Бізнесмен почав створювати власний віртуальний всесвіт. Або, як його прийнято називати у світі високих технологій, метавсесвіт.

Як Facebook створює власний всесвіт

За даними видання CNBC, яка посилається на пресслужбу Facebok, компанія збирається створити 10 тис. робочих місць у країнах Євросоюзу в рамках проєкту з розробки метавсесвіту.

«Оголошуємо про наші плани зі створення 10 тис. нових висококваліфікованих робочих місць в ЄС протягом найближчих п'яти років», – йдеться у повідомленні.

Про те, що Facebook набирає команду з розробки власного всесвіту наприкінці липня повідомив відповідальний за технологією AR і VR віцепрезидент Facebook Ендрю Босворт.

Тоді він розповів, що особливістю всесвіту стане можливість відчувати фізичну присутність іншої людини крізь цифровий простір. За словами Босворт, вже зараз компанія може телепортувати будь-кого в кімнату з іншою людиною незалежно від фізичної відстані.

«Але для повного бачення метавсесвіту нам потрібно побудувати сполучну тканину між цими просторами, щоб ви могли зняти обмеження фізики і переміщатися між ними з такою ж легкістю, як переходите з однієї кімнати в іншу», – уточнив Босворт.

Facebook також планує відмовитися від своє назви. Про що днями повідомило американське видання Verge із посланням на власне джерело. За його даними, ребрендинг, швидше за все, буде позиціонувати синій логотип Facebook як лише один з багатьох продуктів материнської компанії, яка також володіє WhatsApp, Instagram, Oculus і іншими ресурсами.

За інформацією журналістів, Цукерберг планує оголосити про зміну назви на щорічній конференції, яка пройде 28 жовтня. У липні 2021 року Цукерберг також заявляв, що в наступні п'ять років компанія має намір змінитися в очах користувачів.

«На наступному етапі діяльності ми прийдемо до бачення компанії-метавсесвіту», – пояснював він.

Що таке метавсесвіт

Термін «метавсесвіт» все частіше зустрічається в промовах керівників великих технологічних компаній. Це світ, в якому офлайн має тісний зв'язок з онлайном.

«Уявіть метавсесвіт як гібрид соціальних мереж, розваг, роботи і особистого життя. Наприклад, ви хочете купити кросівки. Вам потрібно перевірити, наскільки гармонійно вони будуть виглядати з усім іншим гардеробом. Ви одягаєте VR-окуляри, де вже завантажена база вашого одягу, і за допомогою віртуального дзеркала оцінюєте поєднання», – пояснює менеджер клубу приватних інвесторів ICLUB Ніко Харчілава.

За його словами, метавсесвіт може працювати як суміш програмного забезпечення, обладнання для занурення у віртуальний світ, дата-центрів і технології блокчейн.

На практиці може йтися про окуляри віртуальної реальності, які з’єднуються з віртуальним світом Facebook.

У дата-центрах зберігатимуться дані про метавсесвіт. А блокчейн виконуватиме роль бази даних, яка прикріпить дані і гроші кожного користувача безпосередньо до його цифровому аккаунту та дозволить користуватися купленими продуктами у метавсесвіті.

Власне, кожна з цих складових вже існує окремо. Наприклад, вже давно існують віртуальні покупки. Та й окуляри віртуальної або доповненої реальності теж вже існують. Тепер Facebook треба придумати, як все це об’єднати в межах свого всесвіту.