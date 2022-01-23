Instagram запускає платну підписку на блогерів. Як вона працюватиме

В Instagram з’явиться платна підписка на блогерів. Платники отримають доступ до ексклюзивного контенту

Користувачі Instagram незабаром зможуть оформити платну підписку на блогерів, щоб отримати доступ до ексклюзивного контенту. Поки що нова функціє працюватиме в тестовому режимі та лише у США. Але згодом має стати глобальним продуктом.

Шанувальники сплачуватимуть щомісячну плату за доступ до ексклюзивного контенту лише для таких підписників, як-от ексклюзивні прямі ефіри та історії. Передплатники також отримають фіолетовий бейдж під своїм ім’ям, який покаже їх статус блогеру.

Ціни на підписку коливатимуться від одного долару до $100. Вартість підписки обиратимуть самі блогери.

Представниця Instagram Ешлі Юкі повідомила, що Instagram не братиме частину грошей від підписок творців. Принаймні до 2023 року.

У ранньому доступі до програми залучені 10 американських блогерів.

«Я з радістю продовжую створювати інструменти для творців, які можуть заробляти на життя, займаючись творчою роботою, й незабаром передам ці інструменти в руки більшої кількості кріейторів», — написав у Facebook Марк Цукерберг, генеральний директор Meta, якій належить Instagram.