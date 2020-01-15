Грошова застава для кандидатів на місцевих виборах зросла майже у 40 разів, - Чесно



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Застава для кандидата в мери облцентру або великого міста від 90 тисяч виборців буде становити щонайменше 170 тисяч гривень (Ужгород) - Чесно

Збільшення розміру застав має стати підтвердженням серйозності намірів кандидатів, а також захистом від кандидатів-клонів

Новий Виборчий кодекс, підписаний президентом Володимиром Зеленським у грудні минулого року, підвищив розмір застави для кандидатів і партій на виборах всіх рівнів. Про це повідомляє громадський рух Чесно.

Зокрема, передбачається зміна формули розрахунку, що збільшує розмір застави рівно в 10 разів (4 мінімальні заробітні плати на кожні 10 тисяч виборців; попередня формула цю ж кількість зарплат на кожні 100 тисяч виборців);

Ця формула актуальна для:

кандидатів у міські голови в обласних центрах і містах з кількістю виборців 90 тисяч і більше;

для партій, які будуть реєструвати свої списки обласних рад, міських рад в обласних центрах (в тч. столиці) і містах з кількістю виборців 90 тисяч і більше.

Збільшення розміру застав має стати підтвердженням серйозності намірів кандидатів, а також захистом від кандидатів-клонів, які використовуються для відтягування голосів від основного кандидата або для розподілу місць у виборчих комісіях.

Розрахунки на основі формули з Виборчого кодексу України свідчать, що розмір застави для кандидата в мери облцентру або великого міста від 90 тисяч виборців буде становити щонайменше 170 тисяч гривень (Ужгород).

Застава для кандидатів міські голови Києва буде рекордною буде понад 4 мільйони гривень. Ця сума вища, ніж для кандидата в президента, яка також збільшилася з 2,5 до 3 мільйонів гривень.

Також зазначається, що під такі критерії підпадає 30 міст України без урахування окупованих територій.

Нагадаємо, 28 грудня президент Володимир Зеленський підписав новий Виборчий кодекс. Він передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками.

19 грудня Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс з пропозиціями глави держави. За документ проголосували 330 нардепів.