Гройсман розказав, яка середня зарплата може вирішити проблему «відтоку мізків»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр вважає, що зарплата на рівні $500, може позитивно вплинути на розв'язання проблеми «відтоку мізків»

Якщо середня заробітна плата українців буде на рівні $500, це може позитивно вплинути на розв’язання проблеми відтоку кадрів за кордон. Таку думку висловив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Ради регіонального розвитку Вінницької області.

«Для нас дуже важливо, щоб реальна заробітна плата в Україні зростала. І ми бачимо, що по грудню-місяцю це вже 10 тисяч гривень. Але вважаю, що нашим середньостроковим планом є заробітна плата у 500 доларів. У Вінницькій області це дасть змогу змінити хід подій щодо відтоку робітничих кадрів за межі нашої країни. Українці мають повертатися та працювати на власну економіку та на власний успіх», - наголосив Гройсман.

За його словами, у влади і громадян має бути спільна мета - побудувати державу із сильною економікою і розвинутим місцевим самоврядуванням. «Минулого року обсяг капітальних інвестицій у промисловості перевищив 500 млрд грн. Це нові технології і нові робочі місця. З ідеєю реформи я прийшов працювати в уряд у 2014 році», - зауважив Прем’єр-міністр.

На його думку, разом можна зробити чимало: інфраструктура, енергетика, енергонезалежність, місцева демократія, освіта, медицина, соціальна сфера – це сфери, які можна успішно розвивати. «Ми збудували фундамент нової країни, настав час зводити будівлю. Ми всі маємо робити одну справу – проводити реформи і захищати їх», - наголосив Гройсман.

Джерело: Укрінформ