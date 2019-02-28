Гройсман не збирається продовжувати контракт з Коболєвим



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Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв Фото: ТСН.ua

Прем'єр зазначив, що в уряду як у акціонера є питання з приводу нагород менеджменту компанії

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає проти продовження контракту з головою правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим. Про це йдеться в повідомленні Гройсмана у Twitter.

«22 березня закінчується дія п'ятирічного контракту з менеджментом «Нафтогазу» і він буде завершено - на тих умовах, які були п'ять років», - написав він.

Також Гройсман зазначив, що в уряду як у акціонера є питання з приводу нагород менеджменту компанії.

«Ми звернулися в наглядову раду. Ніяких рішень про укладення нового контракту уряд не ухвалював», - підсумував він.

Напередодні наглядова рада «Нафтогазу» запропонувала Кабміну продовжити контракт з Коболєвим на три роки.

Нагадаємо, термін повноважень правління «Нафтогазу» закінчиться 22 березня.

Як повідомлялось, 12 лютого Коболєв заявив про шалений політичний тиск.

Нагадаємо, глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв перевів 7,9 мільйона доларів премії за перемогу над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі мамі в США.

Як відомо, наглядова рада «Нафтогазу» проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії у зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі. Розмір премії становить 1% від суми виграшу за транзитним контрактом - $45,6 млн.

Нагадаємо, екс-директор «Укргазвидобування» Ілля Рибчич розвінчав заяви уряду про ріст видобутку газу у 2018 році.



