Гройсман вимагає від «Нафтогазу» почати безкоштовну установку лічильників



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На сьогодні 80% жителів України мають лічильники тепла

Найближчим часом лічильники тепла за рахунок НАК «Нафтогаз України» мають бути встановлені у всіх споживачів. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на селекторній нараді щодо ціни на газ і тарифів на тепло.

«Головний пріоритет - забезпечити 100% обліку тепла», - додав Гройсман.

Прем'єр також зазначив, що на сьогодні 80% жителів України мають лічильники тепла.

«Щодо газу. Близько 3-х млн лічильників зараз відсутні в країні. Коли немає лічильників - можуть бути маніпуляції... Хочу отримати конкретний план від мерів міст, голів ОДА, коли людям будуть безкоштовно встановлені лічильники. Те ж вимагаю від «Нафтогазу», - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, в кінці січня Гройсман заявив, що «Нафтога» забезпечить українців безкоштовними лічильниками газу. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, установка лічильників газу обійдеться «Нафтогазу» в 2,5 млрд гривень.