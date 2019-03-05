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    Економіка та фінанси

    Гройсман вимагає від «Нафтогазу» почати безкоштовну установку лічильників

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    Гройсман вимагає від «Нафтогазу» почати безкоштовну установку лічильників

    На сьогодні 80% жителів України мають лічильники тепла

    Найближчим часом лічильники тепла за рахунок НАК «Нафтогаз України» мають бути встановлені у всіх споживачів. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на селекторній нараді щодо ціни на газ і тарифів на тепло.

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    «Головний пріоритет - забезпечити 100% обліку тепла», - додав Гройсман.

    Прем'єр також зазначив, що на сьогодні 80% жителів України мають лічильники тепла.

    «Щодо газу. Близько 3-х млн лічильників зараз відсутні в країні. Коли немає лічильників - можуть бути маніпуляції... Хочу отримати конкретний план від мерів міст, голів ОДА, коли людям будуть безкоштовно встановлені лічильники. Те ж вимагаю від «Нафтогазу», - підкреслив прем'єр.

    Нагадаємо, в кінці січня Гройсман заявив, що «Нафтога» забезпечить українців безкоштовними лічильниками газу. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, установка лічильників газу обійдеться «Нафтогазу» в 2,5 млрд гривень.

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