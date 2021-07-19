Грози, шквали вітру та спека: прогноз погоди в Україні на 19 липня

Погода в Україні у понеділок, 19 липня, буде теплою та дощовою

Грози прогнозують на Заході країни, а також у центральних та північних областях

У понеділок, 19 липня, в окремих областях України пройдуть грозові дощі, місцями град та шквали, вдень температура становитиме 28-33°. Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру.

У західних, північних, Вінницькій, вдень і в Черкаській та Кіровоградській областях грозові дощі, місцями град та шквали 15-20 м/с (у Карпатах значні дощі); на решті території без опадів. Вітер північно-західний, на сході північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень у західних та Житомирській областях 22-27°, у південних та східних областях 32-37°, на решті території 28-33°; у Карпатах вдень 16-21°.

Прогноз погоди в Україні на 19 липня

У Києві сьогодні очікуються грозові дощі, вдень шквали 15-20 м/с; температура вдень 28-30°. На Київщині також грозові дощі, вдень місцями град та шквали. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура - 28-33°.

Додамо, що ніч на 16 липня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік від початку спостережень.

Читайте також: