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    На півночі країни оголошено штормове попередження

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    Пориви вітру сягатимуть 20 метрів на секунду - На півночі країни оголошено штормове попередження

    Пориви вітру сягатимуть 20 метрів на секунду

    Ілюстративне фото

    Погіршення погоди очікується зокрема в Києві та області

    Штормове попередження оголошено у низці областей України. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, очікуються грози, град та шквальні пориви вітру.

    Зокрема грози, град та пориви вітру до 20 метрів на секунду сьогодні очікуються у Києві, Київській та північних областях країни. Негода утримається до кінця неділі, 18 липня.

    Завтра в Україну також прогнозують негоду. У Карпатах 19 липня очікуються зливи, а у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях можливі грози, місцями град та шквали 15-20 метрів на секунду.

    Нагадаємо, що на столичний регіон учора найшла гроза зі шквальним вітром. У суботу, 17 липня внаслідок падіння дерев у с. Гаврилівка та с. Сухолуччя Вишгородського району загинуло дві особи та одну особу госпіталізовано. Крім цього, за даними пресслужби, станом на 7 годину 18 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях.

    Також у суботу фахівцями Державної служби надзвичайних ситуацій було врятовано 19 відпочивальників, плавзасоби яких віднесло штормом на озері Світязь.

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    Теги: прогноз погоди державна служба Київщина негода ліс дощ
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    На півночі країни оголошено штормове попередження