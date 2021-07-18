На півночі країни оголошено штормове попередження

Погіршення погоди очікується зокрема в Києві та області

Штормове попередження оголошено у низці областей України. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, очікуються грози, град та шквальні пориви вітру.

Зокрема грози, град та пориви вітру до 20 метрів на секунду сьогодні очікуються у Києві, Київській та північних областях країни. Негода утримається до кінця неділі, 18 липня.

Завтра в Україну також прогнозують негоду. У Карпатах 19 липня очікуються зливи, а у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях можливі грози, місцями град та шквали 15-20 метрів на секунду.

Нагадаємо, що на столичний регіон учора найшла гроза зі шквальним вітром. У суботу, 17 липня внаслідок падіння дерев у с. Гаврилівка та с. Сухолуччя Вишгородського району загинуло дві особи та одну особу госпіталізовано. Крім цього, за даними пресслужби, станом на 7 годину 18 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях.

Також у суботу фахівцями Державної служби надзвичайних ситуацій було врятовано 19 відпочивальників, плавзасоби яких віднесло штормом на озері Світязь.