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    Через буревій на Київщині загинули двоє людей

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    Рятувальники прибрали чотири повалених дерева - Через буревій на Київщині загинули двоє людей
    Рятувальники прибрали чотири повалених дерева
    Фото: dsns.gov.ua

    Дощ та пориви віру спричинили падіння дерев, через що і трапилася трагедія

    Двоє людей загнули через негоду, яка вирувала на Київщині 17 липня. Дощ та пориви віру спричинили падіння дерев у селах Гаврилівка та Сухолуччя Вишгородського району, через що і трапилася трагедія. Про це ідеться у повідомленні пресслужби ДСНС України. Крім того, одну особу госпіталізували.

    Рятувальники прибрали чотири повалених дерева. До робіт залучали 8 осіб та 2 одиниці техніки.

    Загалом в Україні через пориви вітру та дощі, станом на сьогодні, знеструмлено 101 населений пункт у 3 областях (Київська – 53, Житомирська – 35 та Чернігівська – 13). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Як повідомлялося, 15 липня селевий потік зійшов на ділянку траси Київ-Чоп біля селища Сколе Львівської області. Рух по дорозі через каміння та бруд ускладнений.

    Нагадаємо, 18 липня вдень у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі.

    До слова, 17 липня, сильний уривчастий вітер і короткочасні зливи пройшли у деяких районах Києва. Погода у столиці почала псуватися приблизно о 16:30. Вітер був настільки сильним, що хилив навіть великі дерева та зривав накриття на літніх терасах.А на Львівщині вирувала сильна злива, було підтоплено 11 житлових будинків, 23 присадибні ділянки, 1 підземна парковка, 3 підвали, 1 підземний перехід, частково пошкоджено 12 дахів. Внаслідок падіння дерева, травмовано 1 особу.

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    Теги: трагедія ДСНС рятувальники вітер буревій парковка дощ
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    Через буревій на Київщині загинули двоє людей