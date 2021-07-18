Через буревій на Київщині загинули двоє людей

Дощ та пориви віру спричинили падіння дерев, через що і трапилася трагедія

Двоє людей загнули через негоду, яка вирувала на Київщині 17 липня. Дощ та пориви віру спричинили падіння дерев у селах Гаврилівка та Сухолуччя Вишгородського району, через що і трапилася трагедія. Про це ідеться у повідомленні пресслужби ДСНС України. Крім того, одну особу госпіталізували.

Рятувальники прибрали чотири повалених дерева. До робіт залучали 8 осіб та 2 одиниці техніки.

Загалом в Україні через пориви вітру та дощі, станом на сьогодні, знеструмлено 101 населений пункт у 3 областях (Київська – 53, Житомирська – 35 та Чернігівська – 13). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомлялося, 15 липня селевий потік зійшов на ділянку траси Київ-Чоп біля селища Сколе Львівської області. Рух по дорозі через каміння та бруд ускладнений.

Нагадаємо, 18 липня вдень у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі.

До слова, 17 липня, сильний уривчастий вітер і короткочасні зливи пройшли у деяких районах Києва. Погода у столиці почала псуватися приблизно о 16:30. Вітер був настільки сильним, що хилив навіть великі дерева та зривав накриття на літніх терасах.А на Львівщині вирувала сильна злива, було підтоплено 11 житлових будинків, 23 присадибні ділянки, 1 підземна парковка, 3 підвали, 1 підземний перехід, частково пошкоджено 12 дахів. Внаслідок падіння дерева, травмовано 1 особу.







