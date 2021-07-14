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    Україна – одна з найгарячіших у Європі. Вже відомо, коли спаде спека

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    Попереду українців чекає ще кілька спекотних днів&nbsp; - Україна – одна з найгарячіших у Європі. Вже відомо, коли спаде спека
    Попереду українців чекає ще кілька спекотних днів 
    Фото: glavcom.ua

    Спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка

    Максимальна температура повітря середини липня, середини літа - 15 липня - становитиме в нас +30+35 градусів. У Києві 15 липня очікується суха гаряча погода, максимально +32+34, місцями до +35 градусів. Загалом, Україна зараз – одна із найгарячіших країн у Європі. Але ситуація скоро зміниться. Про це повідомила синоптокиня Наталка Діденко.

    В Україні найближчі дні зберігатиметься спекотна погода
    В Україні найближчі дні зберігатиметься спекотна погода

    Спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20 липня.

    «Спочатку градуси сповзуть вниз на Заході України, далі поступово цей милосердний процес пошириться. Найстійкішими виявляться Схід та південна частина України, де спека потриває найдовше. Дощів в Україні серйозних не видно завтра – антициклон», – написала вона.

    У Карпатах вже можна чекати злив
    У Карпатах вже можна чекати злив

    Проте в Карпатах, а ввечері й на крайньому заході, від Волині через Львівщину до Закарпаття, є ймовірність локальних грозових злив. І також маленький острівець вологи коротко утвориться у четвер в окремих районах Сумщини.

    «А загалом – сухо й спекотно. Найближчий благословенний дощ пройде в суботу ввечері,17 липня – місцями на Півночі (включно з Києвом), зачепить трохи Захід та частину Центру», – повідомила синоптик.

    Теги: прогноз погоди Закарпаття спека Україна повітря дощ Наталка Діденко літо
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    Україна – одна з найгарячіших у Європі. Вже відомо, коли спаде спека