Україна – одна з найгарячіших у Європі. Вже відомо, коли спаде спека

Спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка

Максимальна температура повітря середини липня, середини літа - 15 липня - становитиме в нас +30+35 градусів. У Києві 15 липня очікується суха гаряча погода, максимально +32+34, місцями до +35 градусів. Загалом, Україна зараз – одна із найгарячіших країн у Європі. Але ситуація скоро зміниться. Про це повідомила синоптокиня Наталка Діденко.

В Україні найближчі дні зберігатиметься спекотна погода

Спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20 липня.

«Спочатку градуси сповзуть вниз на Заході України, далі поступово цей милосердний процес пошириться. Найстійкішими виявляться Схід та південна частина України, де спека потриває найдовше. Дощів в Україні серйозних не видно завтра – антициклон», – написала вона.

У Карпатах вже можна чекати злив

Проте в Карпатах, а ввечері й на крайньому заході, від Волині через Львівщину до Закарпаття, є ймовірність локальних грозових злив. І також маленький острівець вологи коротко утвориться у четвер в окремих районах Сумщини.

«А загалом – сухо й спекотно. Найближчий благословенний дощ пройде в суботу ввечері,17 липня – місцями на Півночі (включно з Києвом), зачепить трохи Захід та частину Центру», – повідомила синоптик.