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Окупанти показали труп Стремоусова у Сімферополі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти показали труп Стремоусова у Сімферополі (відео)
Кирило Стремоусов загинув 9 листопада у ДТП
фото скріншот відео

Тіло колаборанта прикрите, тож розгледіти його важко

У тимчасово окупованому Сімферополі розпочалася похоронна церемонія загиблого в ДТП заступника голови «адміністрації Херсонської області» Кирила Стремоусова. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Тіло колаборанта прикрите, тож візуально встановити з кадрів, що у труні достеменно лежить Стремоусов, неможливо.

Повідомляється, що на церемонії присутня уся окупаційна «верхівка» Криму, Херсонської та Запорізької областей.

Церемонія відспівування Стремоусова пройшла в кафедральному Олександро-Невському соборі Сімферополя об 11 годині. Колаборанта мають поховати на центральному кладовищі в Сімферополі. 

Нагадаємо, так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов 9 листопада загинув у ДТП. Цю інформацію підтвердила керівник некомерційної організації «Добро миру – Волонтери Криму» Валерія Петрусевич, передають росЗМІ.

Додамо, що останнім часом Стремоусов заявляв, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра. Крім того, зрадник Стремоусов визнав успіх ЗСУ.

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Теги: відео колабораціонізм Херсонщина смерть ДТП

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