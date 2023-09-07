«Героїчне надування щік». Нардеп-військовий виступив проти колег, які приходять на сесії у «пікселі»

«Для всіх, хто зараз в ЗСУ, військова форма і шеврони – із категорії святого»

Народний депутат Сергій Рудик, який народився у Чернівцях, балотувався до парламенту від Черкащини, а зараз служить у ЗСУ, розкритикував своїх колег. Його обурило те, що нардепи-цивільні дозволяють собі приходити на сесії у піксельній формі, про що він написав у себе у Facebook.

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На думку Рудика, носіння цивільними особами військового одягу – вияв неповаги до справжніх захисників.

Нардеп-військовий написав: «Для всіх, хто зараз в ЗСУ, військова форма і шеврони – із категорії святого. Тому всі «герої тилу», які чіпляють на себе щось схоже на піксель або оливкове, «яке зараз у моді», сприймаються як самі знаєте хто. Тому ніколи не розумів цього костюмованого шоу у президії Верховної Ради. Героїчне надування щік, мужній образ й ігри «ніби ми теж військові»? Навіщо? Клоуни».

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Варто зазначити, що як парламентарі, так і представники інших органів влади справді почали частіше віддавати перевагу одягу, стилізованому під військовий.

Сергій Рудик як приклад опублікував фото голови Ради Руслана Стефанчука та його заступника Олександра Корнієнка.

Нагадаємо, триває 561-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.