Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву
Літак очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина ймовірно збила ракета РФ
фото з відкритих джерел

«Права рука» Пригожина Дмитро Уткін 100% загинув

Щоб дізнатись, чи насправді очільник «Вагнера» Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі, потрібен ще час. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає «Укрінформ».

Водночас, ГУР підтверджує смерть командира ПВК «Вагнер» Дмитра Уткіна.

«Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті. Що стосується організаторів, давайте подумаємо, кому це ще може бути вигідно? Я думаю, що тут, в принципі, все достатньо очевидно», – заявив Юсов.

Представник розвідки наголосив, що важливо оперувати лише підтвердженими даними та «почекати деякий час».

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Як відомо, фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель Пригожина. 

Також повідомлялося, що після ймовірної загибелі Пригожина Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.

Читайте також:

Теги: росія Євген Пригожин ПВК «Вагнер» війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ростов-на-Дону під час збройного заколоту засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина врятувала донська ікона Божої матері
Хто зупинив заколот Пригожина? Російська церква знайшла несподіване пояснення
4 вересня, 15:19
На місці загибелі Пригожина встановили прапор на палиці
Із каміння та гілок: на місці загибелі Пригожина з’явився дивний меморіал
2 вересня, 19:30
Пригожин вылетел в Москву, чтобы решить проблемы с Минобороны
Смерть Пригожина: СМИ узнали, как Минобороны удалось выманить его из Африки в Россию
2 вересня, 18:18

Соціум

Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву
Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву
Які кораблі РФ найбільш небезпечні для України: військовий експерт розкрив правду
Які кораблі РФ найбільш небезпечні для України: військовий експерт розкрив правду
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
Акули напали на катамаран із росіянами в Тихому океані
Акули напали на катамаран із росіянами в Тихому океані
Російські пенсіонери благають Латвію не відправляти їх назад до Путіна
Російські пенсіонери благають Латвію не відправляти їх назад до Путіна
Путін готує собі велике свято на 2025 рік
Путін готує собі велике свято на 2025 рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
У Києві прогриміли вибухи
47K
Путін готує собі велике свято на 2025 рік
26K
Путін шокував новою антисемітською заявою про Україну. МЗС відреагувало (відео)
24K
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22K
«Ви можете повернутися в Україну». Нідерланди згортають виплати і перебування у сім'ях для українців
8652
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч

Новини

Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
Вчора, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Вчора, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Вчора, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту