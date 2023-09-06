Чи насправді загинув Пригожин? Розвідка зробила заяву

«Права рука» Пригожина Дмитро Уткін 100% загинув

Щоб дізнатись, чи насправді очільник «Вагнера» Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі, потрібен ще час. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає «Укрінформ».

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Водночас, ГУР підтверджує смерть командира ПВК «Вагнер» Дмитра Уткіна.

«Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті. Що стосується організаторів, давайте подумаємо, кому це ще може бути вигідно? Я думаю, що тут, в принципі, все достатньо очевидно», – заявив Юсов.

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Представник розвідки наголосив, що важливо оперувати лише підтвердженими даними та «почекати деякий час».

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

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Як відомо, фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель Пригожина.

Також повідомлялося, що після ймовірної загибелі Пригожина Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ.