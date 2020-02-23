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    У світі

    В Італії зафіксували вже 50 випадків зараження коронавірусом

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    В регіоні Ломбардія було зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження &ndash; 39 - В Італії зафіксували вже 50 випадків зараження коронавірусом
    В регіоні Ломбардія було зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження – 39

    Найбільшу кількість випадків зараження зареєстрували в Ломбардії

    На півночі Італії продовжує збільшуватися кількість людей, що заразилися на коронавірус – тепер їх число наблизилося до 50.

    Про це повідомляє агентство ANSA.

    Як зазначається, в регіоні Ломбардія було зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження – 39. 

    Окрім того, 11 осіб заразилися у регіоні Венето.

    Повідомляється також про одного пацієнта з симптомами респіраторних захворювань у центральній області Умбрія.

    Відомо, що людину, яка могла підхопити вірус у Ломбардії, ізолювали.

    Також у регіоні Венето влада розпорядилася призупинити роботу навчальних закладів.

    У повідомленні йдеться, що наразі вживаються всі необхідні заходи для запобігання розповсюдженню вірусу. 

    Також зазначалося, що до цього влада Італії повідомляла про 8 випадків Covid-19, серед яких 5 медичних працівників.

    Нагадаємо, 21 лютого в Італії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу.

    Як повідомлялося, в Італії зафіксована вже друга смерть унаслідок зараження коронавірусом Covid-19. Мешканців заражених містечок закликали залишатися вдома.

    Італія смерть влада вірус
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