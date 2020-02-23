В Італії зафіксували вже 50 випадків зараження коронавірусом
Найбільшу кількість випадків зараження зареєстрували в Ломбардії
На півночі Італії продовжує збільшуватися кількість людей, що заразилися на коронавірус – тепер їх число наблизилося до 50.
Про це повідомляє агентство ANSA.
Як зазначається, в регіоні Ломбардія було зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження – 39.
Окрім того, 11 осіб заразилися у регіоні Венето.
Повідомляється також про одного пацієнта з симптомами респіраторних захворювань у центральній області Умбрія.
Відомо, що людину, яка могла підхопити вірус у Ломбардії, ізолювали.
Також у регіоні Венето влада розпорядилася призупинити роботу навчальних закладів.
У повідомленні йдеться, що наразі вживаються всі необхідні заходи для запобігання розповсюдженню вірусу.
Також зазначалося, що до цього влада Італії повідомляла про 8 випадків Covid-19, серед яких 5 медичних працівників.
Нагадаємо, 21 лютого в Італії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу.
Як повідомлялося, в Італії зафіксована вже друга смерть унаслідок зараження коронавірусом Covid-19. Мешканців заражених містечок закликали залишатися вдома.