В Італії зафіксували вже 50 випадків зараження коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В регіоні Ломбардія було зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження – 39

Найбільшу кількість випадків зараження зареєстрували в Ломбардії

На півночі Італії продовжує збільшуватися кількість людей, що заразилися на коронавірус – тепер їх число наблизилося до 50.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Як зазначається, в регіоні Ломбардія було зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження – 39.

Окрім того, 11 осіб заразилися у регіоні Венето.

Повідомляється також про одного пацієнта з симптомами респіраторних захворювань у центральній області Умбрія.

Відомо, що людину, яка могла підхопити вірус у Ломбардії, ізолювали.

Також у регіоні Венето влада розпорядилася призупинити роботу навчальних закладів.

У повідомленні йдеться, що наразі вживаються всі необхідні заходи для запобігання розповсюдженню вірусу.

Також зазначалося, що до цього влада Італії повідомляла про 8 випадків Covid-19, серед яких 5 медичних працівників.

Нагадаємо, 21 лютого в Італії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу.

Як повідомлялося, в Італії зафіксована вже друга смерть унаслідок зараження коронавірусом Covid-19. Мешканців заражених містечок закликали залишатися вдома.