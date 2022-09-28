Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Голова Донецької ОВА пояснив важливість «сухого закону» в області

Надія Карбунар
glavcom.ua
Голова Донецької ОВА пояснив важливість «сухого закону» в області
На Донеччині багато людей зі зброєю, тому скасовувати заборону на продаж алкоголю не варто, каже Павло Кириленко
фото: Донецька обласна військова адміністрація

На Донеччині продовжує діяти заборона на ввезення в область алкогольних напоїв

На територію Донеччини заборонено ввозити алкоголь – діє наказ командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ і розпорядження начальника обласної військової адміністрації. Попри це, спиртне у регіон потрапляє контрабандою, розповів у інтерв’ю «Главкому» очільник ОВА Павло Кириленко.

«Практично щоденно з-під прилавків вилучаються приховані пляшки з алкоголем. Можна поштою його слати під виглядом бутильованої води. Починаєш розкупорювати – а там горілка або спирт. Зашиті дошками машини заїжджають, нібито порожні їдуть. Але це знову до питань блокпостів», – розповів Кириленко.

Начальник ОВА також пояснив, чому заборону на продаж алкоголю не можна скасовувати.

«Є скупчення людей зі зброєю на території області і та загальна постійна стресова ситуація, в якій перебувають тисячі військових. У зв’язку з цим бувають жахливі наслідки – все воно несе величезний негативний результат у порівнянні з тим, скільки сил ми витрачаємо і будемо витрачати для того, щоб не було реалізації алкоголю», – сказав Павло Кириленко.

Нагадаємо, після успішного контрнаступу ЗСУ Україна контролює 50% Донецької області, тому заяви окупантів про наміри за підсумками «референдуму» приєднати усю Донеччину до складу Росії не мають сенсу. 

Читайте також інтерв'ю: Павло Кириленко: Ми контролюємо вже половину Донецької області
Теги: Донеччина алкоголь наказ машини Україна Павло Кириленко спирт

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі триває доправлення в табір особового складу
Окупанти організували на Донеччині тренувальний табір для «зеків», – розвідка
21 вересня, 13:57
Ситуація на Бахмутському напрямку є складною, однак контрольованою
ЗСУ звільнили село на Донеччині та повернули контроль на позиціях біля Бахмута
23 вересня, 14:40
За добу знищено та пошкоджено 25 цивільних об’єктів
Окупанти обстріляли житлові будинки Донеччини: є поранені (фото)
24 вересня, 16:37

Суспільство

Голова Донецької ОВА пояснив важливість «сухого закону» в області
Голова Донецької ОВА пояснив важливість «сухого закону» в області
Омбудсмен розповів жахливі подробиці про знущання з українських полонених у Росії
Омбудсмен розповів жахливі подробиці про знущання з українських полонених у Росії
Помер один із творців Конституції України Василь Тацій
Помер один із творців Конституції України Василь Тацій
Синоптики приголомшили прогнозом погоди на кінець вересня
Синоптики приголомшили прогнозом погоди на кінець вересня
Зима буде без газу. Голова ОВА розказав, як Донеччина готується до холодів
Зима буде без газу. Голова ОВА розказав, як Донеччина готується до холодів
Потепління з туманами та дощами: якою буде погода 28 вересня
Потепління з туманами та дощами: якою буде погода 28 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
68K
Пентагон розкрив мету проведення Кремлем «референдумів»
29K
ЗСУ взяли під контроль кілька сіл біля Лимана – ISW (карта)
26K
Аналітики ISW спрогнозували, коли Путін оголосить анексію окупованих територій
20K
Окупанти потрапили в оточення при спробі відбити Куп'янськ
17K
Студенти і мобілізація. Чому хлопців висаджують на кордоні?

Новини

Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Сьогодні, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Сьогодні, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Сьогодні, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Сьогодні, 07:27
До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту