Голова Донецької ОВА пояснив важливість «сухого закону» в області

На Донеччині багато людей зі зброєю, тому скасовувати заборону на продаж алкоголю не варто, каже Павло Кириленко

На Донеччині продовжує діяти заборона на ввезення в область алкогольних напоїв

На територію Донеччини заборонено ввозити алкоголь – діє наказ командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ і розпорядження начальника обласної військової адміністрації. Попри це, спиртне у регіон потрапляє контрабандою, розповів у інтерв’ю «Главкому» очільник ОВА Павло Кириленко.

«Практично щоденно з-під прилавків вилучаються приховані пляшки з алкоголем. Можна поштою його слати під виглядом бутильованої води. Починаєш розкупорювати – а там горілка або спирт. Зашиті дошками машини заїжджають, нібито порожні їдуть. Але це знову до питань блокпостів», – розповів Кириленко.

Начальник ОВА також пояснив, чому заборону на продаж алкоголю не можна скасовувати.

«Є скупчення людей зі зброєю на території області і та загальна постійна стресова ситуація, в якій перебувають тисячі військових. У зв’язку з цим бувають жахливі наслідки – все воно несе величезний негативний результат у порівнянні з тим, скільки сил ми витрачаємо і будемо витрачати для того, щоб не було реалізації алкоголю», – сказав Павло Кириленко.

Нагадаємо, після успішного контрнаступу ЗСУ Україна контролює 50% Донецької області, тому заяви окупантів про наміри за підсумками «референдуму» приєднати усю Донеччину до складу Росії не мають сенсу.