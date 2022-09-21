Окупанти організували на Донеччині тренувальний табір для «зеків», – розвідка

Розпочато набір до складу окупаційних військ ув’язнених, які утримуються у тюрмах на території «ДНР»

Єнакієвський металургійний завод на Донеччині припиняє роботу через «мобілізацію» працівників, а в окупованому Торезі організували тренувальний табір для «зеків». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Влада ДНР» скасувала дію раніше виданих документів про відстрочку/звільнення від мобілізації. У зв’язку з цим, планується «мобілізувати» від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. Через нестачу персоналу виробництво на заводі «тимчасово призупиняється», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мешканці окупованих районів Донецької області, які перебували у складі окупаційних військ, після втечі з Харківської області отримали короткострокові відпустки – до 17 вересня. Але в зазначений термін понад половина мобілізованих не прибула на місце збору у військову частину в Торезі.

Крім того, на полігоні поблизу тимчасово окупованого Торезу окупанти облаштували тренувальний табір для засуджених з РФ. Наразі триває доправлення в табір особового складу.

«Розпочато набір до складу окупаційних військ ув’язнених, які утримуються у закладах позбавлення волі на території «ДНР». «Новобранці» мають поповнити склад так званого батальйону «Сомалі», 100 окремої мотострілецької бригади та 9 окремого мотострілецького полку РФ. Потенційних «контрактників» відбирають за фізичними критеріями та наявністю досвіду бойових дій. Кримінальна стаття та термін ув'язнення не впливають на відбір. Водночас відзначається невелика кількість охочих підписати контракт», – зазначають в розвідці.

Раніше повідомлялося, що наразі у окупантів критично не вистачає людей. Тому вони можуть закрити діру у «живій силі» маріупольцями.