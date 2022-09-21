Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти організували на Донеччині тренувальний табір для «зеків», – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти організували на Донеччині тренувальний табір для «зеків», – розвідка
Наразі триває доправлення в табір особового складу
фото ілюстративне

Розпочато набір до складу окупаційних військ ув’язнених, які утримуються у тюрмах на території «ДНР»

Єнакієвський металургійний завод на Донеччині припиняє роботу через «мобілізацію» працівників, а в окупованому Торезі організували тренувальний табір для «зеків». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Влада ДНР» скасувала дію раніше виданих документів про відстрочку/звільнення від мобілізації. У зв’язку з цим, планується «мобілізувати» від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. Через нестачу персоналу виробництво на заводі «тимчасово призупиняється», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мешканці окупованих районів Донецької області, які перебували у складі окупаційних військ, після втечі з Харківської області отримали короткострокові відпустки – до 17 вересня. Але в зазначений термін понад половина мобілізованих не прибула на місце збору у військову частину в Торезі.

Крім того, на полігоні поблизу тимчасово окупованого Торезу окупанти облаштували тренувальний табір для засуджених з РФ. Наразі триває доправлення в табір особового складу.

«Розпочато набір до складу окупаційних військ ув’язнених, які утримуються у закладах позбавлення волі на території «ДНР». «Новобранці» мають поповнити склад так званого батальйону «Сомалі», 100 окремої мотострілецької бригади та 9 окремого мотострілецького полку РФ. Потенційних «контрактників» відбирають за фізичними критеріями та наявністю досвіду бойових дій. Кримінальна стаття та термін ув'язнення не впливають на відбір. Водночас відзначається невелика кількість охочих підписати контракт», – зазначають в розвідці.

Раніше повідомлялося, що наразі у окупантів критично не вистачає людей. Тому вони можуть закрити діру у «живій силі» маріупольцями.

Читайте також: Як уникнути «мобілізації» жителям окупованих територій: роз'яснення влади
Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У російських колоніях може бути завербовано щонайменше 11 тисяч в’язнів
Журналісти з’ясували, скільки в’язнів уже завербувала ПВК «Вагнера»
Вчора, 08:05
ІТ-армія зламала сайт групи Вагнера
Українські хакери зламали сайт групи Вагнера й отримали всі дані найманців
19 вересня, 21:56
Пригожин шукає найманців для війни в Україні
З’явилося відео, де власник «Вагнера» вербує в'язнів для війни в Україні
14 вересня, 20:48

Події в Україні

Деокупація Луганщини. Влада вже готує спеціальні штаби
Деокупація Луганщини. Влада вже готує спеціальні штаби
У Сватовому знищено склад боєприпасів: 250 рашистів загинули та отримали поранення
У Сватовому знищено склад боєприпасів: 250 рашистів загинули та отримали поранення
Вибухи у Запоріжжі: влада підтвердила прильоти
Вибухи у Запоріжжі: влада підтвердила прильоти
Окупанти організували на Донеччині тренувальний табір для «зеків», – розвідка
Окупанти організували на Донеччині тренувальний табір для «зеків», – розвідка
У кількох областях прогриміли вибухи (відео)
У кількох областях прогриміли вибухи (відео)
Як уникнути «мобілізації» жителям окупованих територій: роз'яснення влади
Як уникнути «мобілізації» жителям окупованих територій: роз'яснення влади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
ЗСУ вдалося вирівняти лінію фронту: оновлена карта війни
133K
Російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю (відео)
65K
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 
48K
Кадиров у стилі Тік-Ток анонсував новий план відплати ЗСУ
40K
Путін готує ескалацію? Стало відомо про нові накази командуванню рашистів 
38K
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Сьогодні, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту