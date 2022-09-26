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«Референдум» на Донеччині. Українська влада повідомила Путіну важливу цифру

Надія Клочко
glavcom.ua
«Референдум» на Донеччині. Українська влада повідомила Путіну важливу цифру
«Референдум» на окупованих територіях стартував 23 вересня
фото з відкритих джерел

Путін хоче приєднати Донецьку область, хоча окупанти вже не контролюють 50% її території

Після успішного контрнаступу ЗСУ Україна контролює 50% Донецької області, тому заяви окупантів про наміри за підсумками «референдуму» приєднати усю Донеччину до складу Росії не мають сенсу. Про це розповів у інтерв’ю «Главкому» голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

«Територія Донеччини до початку контрнаступу на 45% контролювалася українською владою, і відповідно на 55% була під контролем ворога. Я б навіть сказав не «під контролем ворога», а це були території зі зруйнованими вщент населеними пунктами. Після нашого контрнаступу, ми можемо нараховувати вже до 50% підконтрольних нам територій», – зазначив Кириленко.

Він пояснив, що з урахуванням Святогірська, останнім часом вдалося звільнити ще 5%. Очільник Донецької ОВА також розповів про ситуацію у звільненому від окупантів Святогірську.

«Зараз до Святогірська є доступ правоохоронних органів, місцевої влади, військової адміністрації. Я проводжу наради з правоохоронцями з приводу того, як туди завозити товари першої необхідності та який в подальшому планується алгоритм дій. Сенс в тому, щоб не просто зайти на ці території. Я взагалі не є прибічником того, щоб якісь фото робили українські правоохоронці, голова військової адміністрації – мовляв, ми зайшли… Але треба розуміти, який величезний пласт роботи потрібно виконати, щоб територія була безпечною: розмінувати її, щоб був можливий заїзд туди, евакуювати навіть ту невелику кількість людей, яка лишилась, і найголовніше – щоб після того не просто наш державний прапор перебував на головній адмінбудівлі громади, а щоб влада там лишалась та функціонувала», – сказав він.

Кириленко також додав, що у Святогірську та Лимані діють створені президентом України Володимиром Зеленським військові адміністрації.

«У Святогірську, Лимані (який станом поки не знаходиться під повним контролем ЗСУ – «Главком») указом президента створені військові адміністрації і розпорядженням президента призначені їхні очільники. Увесь свій функціонал вони виконують під керівництвом ОВА. Я з ними доволі часто зустрічаюсь і за необхідністю координуюсь», – сказав посадовець.

Нагадаємо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії. Голосування на псевдореферендумі триватиме до 27 вересня. 

Служба безпеки України встановила та зібрала вичерпну доказову базу на організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Читайте також інтерв'ю: Павло Кириленко: Ми контролюємо вже половину Донецької області
Теги: війна референдум Донеччина Павло Кириленко

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