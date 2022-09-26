«Референдум» на Донеччині. Українська влада повідомила Путіну важливу цифру
Путін хоче приєднати Донецьку область, хоча окупанти вже не контролюють 50% її території
Після успішного контрнаступу ЗСУ Україна контролює 50% Донецької області, тому заяви окупантів про наміри за підсумками «референдуму» приєднати усю Донеччину до складу Росії не мають сенсу. Про це розповів у інтерв’ю «Главкому» голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.
«Територія Донеччини до початку контрнаступу на 45% контролювалася українською владою, і відповідно на 55% була під контролем ворога. Я б навіть сказав не «під контролем ворога», а це були території зі зруйнованими вщент населеними пунктами. Після нашого контрнаступу, ми можемо нараховувати вже до 50% підконтрольних нам територій», – зазначив Кириленко.
Він пояснив, що з урахуванням Святогірська, останнім часом вдалося звільнити ще 5%. Очільник Донецької ОВА також розповів про ситуацію у звільненому від окупантів Святогірську.
«Зараз до Святогірська є доступ правоохоронних органів, місцевої влади, військової адміністрації. Я проводжу наради з правоохоронцями з приводу того, як туди завозити товари першої необхідності та який в подальшому планується алгоритм дій. Сенс в тому, щоб не просто зайти на ці території. Я взагалі не є прибічником того, щоб якісь фото робили українські правоохоронці, голова військової адміністрації – мовляв, ми зайшли… Але треба розуміти, який величезний пласт роботи потрібно виконати, щоб територія була безпечною: розмінувати її, щоб був можливий заїзд туди, евакуювати навіть ту невелику кількість людей, яка лишилась, і найголовніше – щоб після того не просто наш державний прапор перебував на головній адмінбудівлі громади, а щоб влада там лишалась та функціонувала», – сказав він.
Кириленко також додав, що у Святогірську та Лимані діють створені президентом України Володимиром Зеленським військові адміністрації.
«У Святогірську, Лимані (який станом поки не знаходиться під повним контролем ЗСУ – «Главком») указом президента створені військові адміністрації і розпорядженням президента призначені їхні очільники. Увесь свій функціонал вони виконують під керівництвом ОВА. Я з ними доволі часто зустрічаюсь і за необхідністю координуюсь», – сказав посадовець.
Нагадаємо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії. Голосування на псевдореферендумі триватиме до 27 вересня.
Служба безпеки України встановила та зібрала вичерпну доказову базу на організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.
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