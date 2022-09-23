ЗСУ звільнили село на Донеччині та повернули контроль на позиціях біля Бахмута

Ситуація на Бахмутському напрямку є складною, однак контрольованою

Українські захисники встановили повний контроль над селом Яцьківка, яке розташоване через річку Оскіл від Харківської області

Збройні сили України звільнили село Яцьківка, що у Донецькій області. Також повернули контроль над позиціями біля Бахмуту. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

Українські захисники встановили повний контроль над селом Яцьківка, яке розташоване через річку Оскіл від Харківської області. «В ході проведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка», – заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

Ситуація на Бахмутському напрямку є складною, однак контрольованою. Російські військові продовжують обстріли й намагаються відтіснити наших воїнів.

Як відзначив Громов, окупанти планують оточити Бахмут, однак ЗСУ тримають оборону. Водночас нашим героям вдалося відновити раніше втрачені позиції ЗСУ південніше Бахмуту.

Нагадаємо, Міноборони повідомило, скільки Україна втратила захисників за час війни.

Нагадаємо, триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку. Окупанти не припиняють завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається для всієї території України.