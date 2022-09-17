Голова НАЗК розповів про українську агентуру в Росії

«Ми не виграємо цю війну, якщо не будемо взаємодіяти з «корисними росіянами»

Національне агентство з питань запобігання корупції активно співпрацює із російськими опозиціонерами. Використовують також «корисних росіян». Відтак, можна сказати, що відомство має у країні-агресорці свою агентурну мережу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

«Із нами працює дуже багато людей з російської опозиції – від ліберальної до войовничої та національної. І у нас навіть є люди, які з самої Росії з владних кабінетів надають також інформацію. Вони проти війни, вважають, що Росія має також бути вільною і безпечною для світу та своїх громадян країною. Зараз Росія – «тюрма народів», якою був Радянський Союз», – каже Олександр Новіков.

На думку голови НАЗК, жодну велику війну не вдалося виграти без співпраці із представниками країни-ворога.

«Я впевнений, що цю війну ми не виграємо так швидко і з мінімальними втратами, якщо не будемо взаємодіяти не те що з «хорошими росіянами», а з «корисними росіянами». Бо Путін веде війну не тільки проти України, а й проти майбутнього Росії, проти її народів, які мають бути вільними. Тому, очевидно, десятки мільйонів росіян зацікавлені в тому, щоб Путін програв цю війну. Тож треба цих людей використовувати», – вважає посадовець.

Як приклад Олександр Новіков наводить екснардепа Дердждуми Іллю Пономарьова, який створив в Україні антипутінський фронт. Він є громадянином України, чітко окреслив свою позицію, що Україна має перемогти з поверненням всього Донбасу і всього Криму і з виплатою Росією 100% всіх репарацій. Тож НАЗК співпрацює з центром російської опозиції, який є в Україні і координується Пономарьовим.

«Він надає нам дані, зокрема, зсередини російських органів влади. Вони допомагають нам ідентифікувати осіб, причетних до війни, аби ці особи, які є в санкційних списках, знали, що їхні звільнення з посад і публічні відмови від підтримки війни дадуть можливість її зупинити. Чим швидше російські олігархи, майно яких зараз заморожено, усунуть Путіна і всіх цих російських фашистів від влади, тим швидше вони реалізують і свої інтереси. Економічні, зокрема», – підсумував голова НАЗК.

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» (Легіон), Російський Добровольчий Корпус (РДК) та Національна Республіканська Армія (НРА) 31 серпня на Київщині підписали Декларацію про співпрацю та створили спільний центр, який очолив політик Ілля Пономарьов.

Також нагадаємо, що відповідальність за вбивство доньки «ідеолога Путіна» Олександра Дугіна Дар'ї взяла на себе так звана «Національна Республіканська Армія» – російська партизанська організація. Про це заявив колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.