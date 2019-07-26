Ілля Пономарьов: США можуть захистити наш видобуток нафти в Чорному морі



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Ексдепутат Держдуми зазначає, що його Trident Black Sea є американською кампанією

Компанія Trident Black Sea, яка виграла конкурс на право розробки і видобування нафти та газу на найбільшій за площею ділянці «Дельфін» на Чорноморському шельфі, може отримати державний захист США у разі агресії росіян. Про це заявив власник Trident Black Sea ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов в коментарі «Радіо Свобода».

«У нас єдиного з учасників конкурсу є можливість отримати державний захист США (через OPIC, Корпорацію закордонних приватних інвестицій), тому що ми і за формою, і за акціонерами американська компанія. Але ми не очікуємо серйозних проблем, тому що весь блок знаходиться не на спірних ділянках шельфу», – зазначив Пономарьов, відповідаючи на питання щодо безпеки видобутку газу у безпосередній близькості до газовидобувних об'єктів, які контролюють росіяни.

Він бачить набагато більше проблем в необхідності домовитися з «Нафтогазом» за трьома ділянками «Чорноморнафтогазу». «Аале ми це будемо обов'язково робити, і впевнений, що домовимося», - додав Пономарьов.

Ще до оголошення результатів конкурсу колишній постійний представник президента в Криму Андрій Бабін висловлював думку, що видобувати газ на «Дельфіні» зможе компанія, яка домовиться з російською окупаційною владою в Криму.

«Дельфін» - найбільша ділянка в Україні

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Trident Black Sea перемогла в тендері на розробку вуглеводневої ділянки «Дельфін» на українському шельфі Чорного моря.

Trident Black Sea - спеціально створена під конкурс компанія, яка на 90% належить Trident Acquisitions Corp і ще на 10% - ірландської San Leon Energy, яка веде видобуток в Албанії, Ірландії, Нігерії, Польщі та Іспанії, маючи портфоліо з 17 ліцензій в цих країнах. При цьому San Leon Energy належить на 71,59% компанії з управління активами Toscafund Asset Management LLP, нігерійської компанії Midwestern Oil & Gas Company Limited, а також британської компанії OWG PLC.