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Головне за ніч: атака на Запоріжжя, Табачнику загрожує довічне ув'язнення

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: атака на Запоріжжя, Табачнику загрожує довічне ув'язнення
Головні новини ночі 23 листопада
фото ілюстративне

Російські загарбники завдали ракетного удару по пологовому відділенні у Запорізькій області

«Главком» зібрав головні новини ночі 23 листопада. Вночі рашисти ракетам обстріляли Запорізьку область, внаслідок атаки загинуло немовля. Разом з тим секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, скільки ще Росія буде гатитиме ракетами по Україні.

Атака на Запорізьку область

Головне за ніч: атака на Запоріжжя, Табачнику загрожує довічне ув'язнення фото 1

Вночі, 23 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по пологовому відділенні у Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його словами, внаслідок рашистської атаки загинуло немовля. Наразі на місці події працюють рятувальники.

«Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ», – повідомив Старух.

Скільки ще рашисти гатитимуть ракетами по Україні

Головне за ніч: атака на Запоріжжя, Табачнику загрожує довічне ув'язнення фото 2

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зима в Україні буде складною, у Росії вистачить ракет ще на три-чотири масованих ракетних обстріли, які були 15 листопада, коли окупанти запустили 100 ракет.

«Це означає, що потрібно заощаджувати електроенергію. Росіяни вдалися до такої ганебної практики, вони нищать інфраструктуру, від якої залежить життя літніх людей, дітей, жінок... Це каже про те, що у нас буде складна зима, але це не означає, що ми маємо здаватися чи капітулювати. Вони цього не дочекаються», – сказав Данілов.

Данілов розповів, що деяких ракет в окупантів залишилося менш як 10%, є ракети, яких залишилося 18%, але є ракети, «яких, на жаль, страшенно багато на території РФ – це ракети С-300».

Наслідки аварії на газопроводі «Північний потік»

Журналісти BBC опублікували відео з камери підводного безпілотника, який обстежував газопровід «Північний потік» після вибухів 26 вересня. 

На кадрах видно, що «Північний потік» фактично повністю розірваний.

Експертні групи, що вивчають вибухи на російських трубопроводах, практично одноголосно підтвердили штучність походження вибухів на «потоках». Офіційної інформації, хто стоїть за цією диверсією, досі немає.

Міністру часів Януковича загрожує довічне ув'язнення

Головне за ніч: атака на Запоріжжя, Табачнику загрожує довічне ув'язнення фото 3

Колишньому міністру освіти Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді. За даними слідства, він допомагав колаборантам на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

У тексті підозри зазначається, що 1 травня він за допомогою месенджеру «Телеграм» сконтактував колаборантів окупованих територій у Херсонській та Запорізькій областях Володимира Сальдо і Євгена Балицького із заступником міністра охорони здоров’я РФ Андрієм Плутиницьким для організації процесів у сфері охорони у захоплених населених пунктах. При цьому діяв як представник вищих органів влади РФ.

Вже далі Табачник листувався із Сальдо для організації його зустрічі із «міністром МНС АР Крим» для вирішення питання про створення «служби з надзвичайних ситуацій», підписання «договору» про співпрацю з «Управлінням внутрішніх справ у Херсонській області» та створення служби «112».

Також Табачник доповідав співробітнику 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ про некомпетентність «керівника Запорізької ВЦА» Балицького у питаннях створення мережі аптек на окупованій території, ціноутворенні на фармацевтичну продукцію, а також неналежного зберігання вакцин та інсулінів.

Слідчий УСБУ у Вінницькій області оголосив Табачнику про підозру у державній зраді, за що йому загрожує довічне ув'язнення. Табачник був міністром освіти і науки України за часів президента Віктора Януковича, проте у 2014 році покинув Україну.

В Україні збільшаться пенсійні виплати

Головне за ніч: атака на Запоріжжя, Табачнику загрожує довічне ув'язнення фото 4

Із 1 грудня 2022 року українським пенсіонерам перерахують пенсії. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

«З 1 грудня буде проведено перерахунки пенсій у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 2 027 грн до 2 093 грн (стаття 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»)», – йдеться в повідомленні.

Крім того, непрацюючим особам з повним страховим стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) віком до 70 років встановлюється мінімальний розмір пенсійних виплат на рівні 2 500 грн або пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2500 грн.

Також у зв’язку зі зміною показника середньої заробітної плати будуть збільшені пенсії по інвалідності та у зв’язку із втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей.

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Теги: рятувальники окупанти росія немовля росіяни Запоріжжя рашисти

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