Скільки ще зможуть рашисти гатити ракетами по Україні – заява Данілова

Окупанти нищать інфраструктуру, від якої залежить життя літніх людей, дітей та жінок

Зима в Україні буде складною, у Росії вистачить ракет ще на три-чотири масованих ракетних обстріли, які були 15 листопада, коли окупанти запустили 100 ракет. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі «Радіо Свобода».

«Це означає, що потрібно заощаджувати електроенергію. Росіяни вдалися до такої ганебної практики, вони нищать інфраструктуру, від якої залежить життя літніх людей, дітей, жінок... Це каже про те, що у нас буде складна зима, але це не означає, що ми маємо здаватися чи капітулювати. Вони цього не дочекаються», – сказав Данілов.

Данілов розповів, що деяких ракет в окупантів залишилося менш як 10%, є ракети, яких залишилося 18%, але є ракети, «яких, на жаль, страшенно багато на території РФ – це ракети С-300».

«Так сталося, що їх занадто багато... Якби все було добре, вони б точно не зверталися до іншої країни для того, щоб їм допомагали ракетами... Той напад, який був 15 листопада, був одним з найпотужніших... Якщо йтиметься про такий обстріл, який був 15 числа (листопада – «Главком»), то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такий обстріл за потужністю», – додав Данілов.

Як повідомлялося, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.

Нагадаємо, ЗСУ повідомили, що українцям не слід повідомляти про роботу ППО чи вибухи у тих, чи інших населених пунктах до офіційних коментарів. Оскільки це орієнтує ворога, де зосереджені наші сили.