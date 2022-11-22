Президент назвав кількість населених пунктів, які ще мають звільнити ЗСУ

Зеленський розповів, як росіяни знищують всю інфраструктуру на окупованих територіях, а коли втікають – крадуть усе обладнання

Мінімум десятки населених пунктів зруйновані ударами рашистів повністю

Україна має звільнити ще близько двох тисяч своїх міст та сіл, тимчасово окупованих Росією. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції.

«Загалом міст та сіл, які нам ще належить звільнити та відновити – близько двох тисяч. Мінімум десятки з них зруйновані ударами російської армії повністю, як Маріуполь чи Волноваха», – сказав президент.

Зеленський розповів, як росіяни знищують всю інфраструктуру на окупованих територіях, а коли втікають – крадуть усе обладнання, яке забезпечувало життєдіяльність міста.

«Із 300 тисяч містян, які жили в Херсоні раніше, залишилися в місті близько 100 тисяч. У них не було нічого. Не було електрики та звʼязку. Не було води. Лише після нашого повернення в місті запрацювали аптеки», – додав глава держави.

Україні вдалося звільнити від російської окупації вже понад 1800 населених пунктів.

Раніше Зеленський зазначав, що війна в Україні – це не тільки зіткнення двох держав. Це зіткнення двох протилежних ставлень до людей і до життя.