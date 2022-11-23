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23 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
23 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Що святкують 23 листопада
фото ілюстративне

Сьогодні не можна вирушати у далеку дорогу

У середу, 23 листопада, відзначають Міжнародний день акварелі.

Також в цей день у Грузії – День Святого Георгія, Японія – День подяки за працю, Греція – День Геродота, Казахстан – День дорожньої поліції, Литва – День воїнів.

Міжнародний день акварелі

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День проводять щороку в одну і ту ж дату. Його ініціатор — Альфред Гуаті Рохо — художник з Мексики. Святкувати цей день він запропонував у 1991 році, так як вважав, що з допомогою акварелі теж можна створювати предмети мистецтва нічим не гірше, ніж маслом. Зазвичай в честь цього свята проводять виставки картин художників, які працюють з аквареллю.

Яке церковне свято

23 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

23 листопада Свята Церква згадує пам'ять святих апостолів від 70-ти Єраста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія, святого мученика Ореста лікаря та священномученика Мілія, єпископа Перського. Інші назви свята: «Родіон», «Родіон Льодолом», «День Ераста», «Міцний наст»

Переказ свідчить, що Ераст був учнем святого Павла і походив зі знатного роду. До того моменту, як повірити в Бога, Ераст обіймав посаду міського економа в місті Коринті. Саме Павло звернув Ераста у віру, розповівши йому про Ісуса Христа. Трохи пізніше Ераст разом з Павлом починає подорожувати і проповідувати християнство. Разом вони приїхали до Єрусалиму, де Ераст, який залишив державну службу, став жити в місцевій церкві. За деякими відомостями, він був єпископом в Палестині і дожив до глибокої старості.

Що стосується Родіона, то він був не тільки учнем, але й родичем святого Павла і служив єпископом у місті Патрасе. У часи правління імператора Нерона були організовані масові гоніння християн, в результаті яких постраждала і Родіон, прийнявши мученицьку смерть разом з Петром і Павлом.

Народні традиції

У народі 23 листопада була широко поширена традиція вирушати зранку до церкви і приносити з собою хліб із сіллю для того, щоб їх освятити. Потім ними годували домашню худобу, і, згідно з віруваннями, домашні тварини після цього повинні бути здоровими і легше пережити зиму. До речі, традиція ця була настільки актуальна, що навіть здійснюючи покупку худоби в цей день, чоловік міг вимагати у продавця на додачу шматок хліба і сіллю.

До цього моменту на річках вже встановлювався лід, але він був досить тонким і ламким. Правда, говорили, що після Ераста настають справжні морози.

Мисливці вже вирушають на промисел, а рибалкам часто доводилося чекати більш стійкої морозної погоди, яка протягом кількох днів формувала б крижаний покрив на річках. Без особливої потреби з дому не виходили, вечорами топили піч і збиралися всією родиною за якою-небудь роботою. У домашніх тварин до цього часу починалася сезонна линька – їх шерсть ставала густішою.

Народні прикмети:

  • Випав іній 23 листопада – буде мороз
  • Вітер дме – чекай хуртовини та похолодання
  • Не можна вирушати у далеку дорогу
  • Ввечері випав іній – чекай рясного снігопаду
  • Багато снігу випало 23 листопада – зима, навпаки, буде теплою
  • Туман по землі стелиться – за прикметами, чекай відлиги
  • Голосно цвірінькають горобці 23 листопада – буде відлига
  • Багато пуху у горобиних гніздах – скоро настануть холоди
  • Горобці 23 листопада ховаються в траві – варто чекати сніжної бурі
  • Рябчики ночують поруч з ялицями – вночі буде вітер, а вранці вдарить мороз
  • Якщо пригостити людину, з якою знаходишся в сварці, освяченим хлібом, то незабаром відбудеться перемир’я.

Що не рекомендується робити:

  • Не можна вирушати у далеку дорогу.
  • Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
  • Не починайте жодних нових справ.

Іменини

23 листопада День ангела імені відзначають: Олексій, Олександр, Борис, Анна, Іван, Денис, Михайло, Костянтин, Ольга, Микола, Петро.

Теги: свята свято церква

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