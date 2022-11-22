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Міністру часів Януковича загрожує довічне ув'язнення

Юрій Лящук
glavcom.ua
Міністру часів Януковича загрожує довічне ув'язнення
Табачник був міністром освіти і науки за часів Януковича
фото з відкритих джерел

Табачник допомагав колаборантам на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей

Колишньому міністру освіти Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді. За даними слідства, він допомагав колаборантам на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. Про це йдеться у підозрі на сайті Офісу генпрокурора.

У тексті підозри зазначається, що 1 травня він за допомогою месенджеру «Телеграм» сконтактував колаборантів окупованих територій у Херсонській та Запорізькій областях Володимира Сальдо і Євгена Балицького із заступником міністра охорони здоров’я РФ Андрієм Плутиницьким для організації процесів у сфері охорони у захоплених населених пунктах. При цьому діяв як представник вищих органів влади РФ.

Вже далі Табачник листувався із Сальдо для організації його зустрічі із «міністром МНС АР Крим» для вирішення питання про створення «служби з надзвичайних ситуацій», підписання «договору» про співпрацю з «Управлінням внутрішніх справ у Херсонській області» та створення служби «112».

Наприкінці липня Табачник відібрав у Сальдо і Балицького інформацію про кількість об’єктів інфраструктури, навчальних закладів, медичних установ, виборчих дільниць.

«На підставі цієї інформації Табачник подав на ім’я заступника голови уряду РФ доповідну записку про необхідність озброєної охорони для цих об’єктів», – йдеться у підозрі.

Також Табачник доповідав співробітнику 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ про некомпетентність «керівника Запорізької ВЦА» Балицького у питаннях створення мережі аптек на окупованій території, ціноутворенні на фармацевтичну продукцію, а також неналежного зберігання вакцин та інсулінів.

Слідчий УСБУ у Вінницькій області оголосив Табачнику про підозру у державній зраді, за що йому загрожує довічне ув'язнення. Табачник був міністром освіти і науки України за часів президента Віктора Януковича, проте у 2014 році покинув Україну.

Раніше повідомлялось, що СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі.

Згодом Служба безпеки України заявила, що вже вивчає всі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської лаври, де співали пісень, що вихваляють «русскій мір». 

Раніше повідомлялося, що за матеріалами Служби безпеки України керуючий однією з єпархій УПЦ МП на Вінниччині отримав повідомлення про підозру. 

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Теги: Віктор Янукович суд Дмитро Табачник слідство Україна державна зрада

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