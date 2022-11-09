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Головне за ніч: відключення світла та втрати рашистів

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: відключення світла та втрати рашистів
Головні новини ночі 9 листопада
фото із відкритих джерел

9 листопада у 10 областях продовжаться відключення електроенергії

«Главком» зібрав головні новині ночі 9 листопада. На півдні ЗСУ завдали нищівних ударів по ворогу, а «Укренерго» розповіло, які області сьогодні залишаться без електропостачання.

Відключення світла

Головне за ніч: відключення світла та втрати рашистів фото 1

Сьогодні, 9 листопада, у 10 областях відключатимуть електроенергію. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Оператор системи передачі електроенергії закликає ощадливо споживати ресурси та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів.

«9 листопада, по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень. Максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Слідкуйте за повідомленнями своїх операторів систем розподілу. Обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій», – йдеться у повідомленні.

Втрати рашистів на півдні

Головне за ніч: відключення світла та втрати рашистів фото 2

На півдні ворог чотири рази атакував позиції ЗСУ армійською авіацією, у відповідь отримав 11 ударів по системах протиповітряної оборони і районах зосередження ворожих сил та техніки. Водночас ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.

 Унаслідок активних дій українських військових Росія втратила: 55 солдатів; 4 танки; зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2»; самохідну гаубицю «Акація»; два міномети; 9 одиниць авто-бронетехніки.

Також знищено 2 склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки й Костромки. Решта втрат противника дорозвідуються.

Чия армія наступатиме взимку: прогнози Ходжеса

Головне за ніч: відключення світла та втрати рашистів фото 3

Екскомандувач американської армії в Європі Бен Ходжес впевнений, що попри однакові погодні умови взимку, російським військовим буде набагато важче на фронті, ніж українській армії.

За словами генерала США у відставці, перевага на полі бою зимою буде на українській стороні, адже ЗСУ набагато краще до цього пристосовані.

 Ходжес впевнений, що контрнаступ ЗСУ уповільниться порівняно з тим, що було у вересні. Він пояснив, що земля на півдні України, коли намокне, стане болотом, тому нею буде дуже важко пересуватися. 

«Але я впевнений, що український Генштаб буде і далі тиснути на росіян. Вони не хочуть залишити ворогу жодного шансу для зміцнення оборони чи кращої підготовки мобілізованих. Українці дадуть собі раду з цим», – висловився американський військовий.

Різдвяна марка від «Укрпошти»

Головне за ніч: відключення світла та втрати рашистів фото 4

Українці обрали ескіз до поштової марки «З Різдвом Христовим та Новим роком!». Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».

Більшість з тих, хто брав участь у опитуванні, обрали ілюстрацію «Роз’єднані війною».

Автором ескізу є 11-класниця з прифронтового Миколаєва Валерія Михайлова. Його вона готувала за кордоном, куди змушена була виїхати через постійні обстріли міста військами РФ.

«Неспроста саме ця ілюстрація стала лідеркою онлайн-голосування. Нині мільйони тих, які несуть у собі біль розлуки з коханими. І мільйони тих, яким залишається лиш подумки обіймати їх крізь міста. І мільйони тих, які омріюють тихий та цілющий 2023-й рік для України й кожного з нас, а відтак повернення, сльози радості, зустрічі й довгі розмови», – відзначається у повідомленні.

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Теги: росія ворог втрати свято танки Укренерго Укрпошта українці армія контрнаступ

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