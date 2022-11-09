Сьогодні по всій Україні відключатимуть світло – повідомлення «Укренерго»

10 областей на певний час залишаться без світла

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються

Сьогодні, 9 листопада, у 10 областях відключатимуть електроенергію. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Оператор системи передачі електроенергії закликає ощадливо споживати ресурси та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів.

«9 листопада, по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень. Максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Слідкуйте за повідомленнями своїх операторів систем розподілу. Обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.

Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами: ощадливо споживайте електроенергію та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомив, що уряд України продовжує домовлятися з партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також про мобільні джерела живлення й обігріву.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук раніше повідомив, що в Україні аварійні відключення електроенергії будуть тривати щонайменше ще два тижні, за умови, що не буде нових атак на українську енергосистему.