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Втрати рашистів: ЗСУ вдарили по системах ППО ворога

Альона Боженко
glavcom.ua
Втрати рашистів: ЗСУ вдарили по системах ППО ворога
Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по системах протиповітряної оборони рашистів
фото ілюстративне

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань

На південних рубежах захисту українські військові 11 разів вдарили з неба по ППО ворога. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Зазначається, що ворог чотири рази атакував позиції ЗСУ армійською авіацією, у відповідь отримав 11 ударів по системах протиповітряної оборони і районах зосередження ворожих сил та техніки.

Водночас ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.

Унаслідок активних дій українських військових Росія втратила: 55 солдатів; 4 танки; зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2»; самохідну гаубицю «Акація»; два міномети; 9 одиниць авто-бронетехніки.

«Знищено 2 склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки й Костромки. Решта втрат противника дорозвідуються», – додали в командуванні.

Нагадаємо, президент під час відеозвернення повідомив, що на фронті відбуваються важкі позиційні бої. Окупанти зазнають великих втрат в боях проти ЗСУ.

Також за даними Генштабу, противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: росія окупанти військові танки втрати ворог

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