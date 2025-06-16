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Головний рабин України розказав, як поїздка в Україну змінила «духівника Трампа»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Головний рабин України розказав, як поїздка в Україну змінила «духівника Трампа»
Головний рабин України про «духівника Трампа»:зараз він каже, що завдання Америки номер один – це допомога Україні
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Марк Бернс змінив точку зору, побувавши на Київщині, розповів рабин Моше Асман

Відомий американський пастор Марк Бернс, якого називають «духівником Дональда Трампа», кардинально змінив свою думку щодо війни в Україні після дводенного візиту до Київщини. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний рабин України Моше Асман, який і організував цю поїздку.

За словами рабина Асмана, пастор Бернс, який раніше висловлював протилежні погляди на війну, тепер відкрито визнає свою помилку. «Йому кажуть: «Так ви ж говорили зовсім інше…». А він: «Говорив, але я помилявся. Бо не був в Україні і не знав, що тут відбувається». Розумієте? У нього вистачило сили визнати помилку», – поділився Моше Асман.

Тепер Марк Бернс переконаний, що завдання номер один для Америки – це допомога Україні, і неважливо, хто сьогодні є президентом США. Під час візиту Бернс зустрічався з представниками релігійних конфесій України, дізнався про масштаби руйнувань культових споруд та постраждале мирне населення.

«Отак потроху ми усі маємо робити щось для того, щоб змінити точку зору на війну і на Україну», – наголосив рабин Асман.

«Духівник» Трампа Марк Бернс на Київщині в березні 2025 року
«Духівник» Трампа Марк Бернс на Київщині в березні 2025 року
фото: Моше Асман

Моше Асман розповів про своє знайомство з Марком Бернсом. За посередництва друга Якова, Асман вирушив на зустріч з пастором, подолавши вісім годин дороги після того, як вони буквально на хвилину запізнилися на літак. Це завзяття справило на Бернса сильне враження.

Саме Марк Бернс запросив рабина Асмана виголосити промову на інавгураційному балу Трампа. Там Моше Асман перетнувся з іншим другом Трампа – Роджером Стоуном, відомим лобістом та радником, який раніше критикував Президента Зеленського.

Пост Бернса в мережі Х: «Тривалі атаки російських військ на Київ є кричущим порушенням міжнародного права та воєнними злочинами, оскільки вони навмисно спрямовані проти цивільних районів та інфраструктури. Ці напади не лише завдають нищівної шкоди невинним людям, але й підривають фундаментальні принципи гуманності та правила збройного конфлікту, які забороняють напади на некомбатантів. Міжнародна спільнота повинна рішуче відреагувати, щоб притягнути до відповідальності росіян та захистити життя та права цивільних осіб, які опинилися під перехресним вогнем»
Пост Бернса в мережі Х: «Тривалі атаки російських військ на Київ є кричущим порушенням міжнародного права та воєнними злочинами, оскільки вони навмисно спрямовані проти цивільних районів та інфраструктури. Ці напади не лише завдають нищівної шкоди невинним людям, але й підривають фундаментальні принципи гуманності та правила збройного конфлікту, які забороняють напади на некомбатантів. Міжнародна спільнота повинна рішуче відреагувати, щоб притягнути до відповідальності росіян та захистити життя та права цивільних осіб, які опинилися під перехресним вогнем»
скриншот: x.com/pastormarkburns

Рабин Асман підтвердив постійний зв'язок Бернса з Дональдом Трампом: «Коли він приїхав сюди, я бачив, що він на постійному зв’язку з Трампом – листувався із ним, сидячи в моїй машині». Це свідчить про значний вплив пастора на думку екс-президента, що може бути ключовим для подальшої підтримки України з боку США, незалежно від політичних розкладів.

Нагадаємо, головний рабин України Моше Реувен Асман показав світлину, зроблену 10 червня після масованого обстрілу столиці. На ній, серед руїн будівлі, видніється трохи обгоріла, але повністю ціла Ханукальна менора. 

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Теги: США Україна Моше Асман

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