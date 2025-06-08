Зеленський назвав країну, санкції якої можуть вплинути на Росію

«Америка повинна накласти санкції. Тут немає альтернатив», – сказав президент

Ключову роль у тиску на Росію мають відіграти Сполучені Штати. Лише їхні санкції можуть мати реальний вплив. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю президента України Володимира Зеленського ABC News.

«Ми підтримуємо пропозиції, які ідуть від США про припинення війни, про закінчення війни, про будь-які формати, які можуть нас наблизити. Про зустрічі в будь-яких форматах, що на технічному рівні, на рівні лідерів, в будь-якому місці – ми все це робимо. Тут не треба шукати баланс між нами й росіяни. Росіяни цього не хочуть. Іноді альтернативи немає», – наголосив президент.

«Тут тільки росіяни не хочуть закінчити війну. Тут все одно хто хоче санкції накласти на росіян, вони не будуть працювати, тут Америка повинна накласти санкції. Тут немає альтернатив. Не в першому питанні, не в другому», – додав Зеленський.

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа чинить тиск на сенатора-республіканця Ліндсі Грема, щоб послабити його законопроєкт про санкції проти Росії. Про це повідомляє The Wall Street Journal. За інформацією видання, упродовж останніх тижнів Білий дім та представники адміністрації чинного президента США контактували з офісом Грема. Їх мета – внести зміни до документа, які б надали президенту більше свободи у запровадженні або відмові від санкцій. Зокрема, йдеться про зміну формулювання «повинен» на «може» в тексті законопроєкту, що фактично зробило б санкції необов’язковими.

аніше американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем нагадали, що підготували законопроєкт про запровадження первинних та вторинних санкцій проти Росії та осіб, які підтримують російську агресію в Україні. Його наразі підтримав 81 сенатор. Як передає «Главком», їхня спільна заява опублікована на сайті Блюменталя.

Сенатори нагадали, що проєкт передбачає запровадження, зокрема, 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російські нафту, газ, уран та інші товари.

«Ці санкції будуть запроваджені, якщо Росія відмовиться від добросовісних переговорів щодо досягнення тривалого миру з Україною або розпочне інші дії, включаючи військове вторгнення, які підриватимуть суверенітет України після досягнення миру», – заявили американські законодавці.