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Трамп показав Рамафосі відео про «геноцид білих» у ПАР

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп показав Рамафосі відео про «геноцид білих» у ПАР
Між лідерами країн виникла напруга через відео, яке показав Трамп
скріншот з відео

Дональд Трамп зазначив, що володіє «тисячами історій» про переслідування білих громадян у ПАР

Під час зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою президент США Дональд Трамп продемонстрував відео про «геноцид білих» фермерів у ПАР. Це стало причиною напруженої розмови між главами держав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спільну пресконференцію лідерів.

Трамп зазначив, що володіє «тисячами історій» про переслідування білих громадян у ПАР. Після цього він попросив вимкнути світло в Овальному кабінеті та включити відео, яке згодом з’явилося в офіційному акаунті Білого дому в соцмережі X.

Під час перегляду Рамафоса з усмішкою поглядав на свою делегацію, а після завершення запитав Трампа, де саме було знято це відео, зазначивши, що ніколи не бачив подібного. Він підкреслив, що в ПАР справді є проблеми зі злочинністю, однак її жертвами є представники всіх рас, не лише білі.

«Якби в нас справді був геноцид африканерів, можу посперечатися, що ці троє чоловіків не були б тут – зокрема мій міністр сільського господарства», – іронічно зазначив Рамафоса.

Незважаючи на його відповіді, розмова залишалася напруженою. Трамп звинуватив південноафриканську владу у насильстві над білими фермерами та примусовому відбиранні землі.

Раніше ми писали, що американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати більше не можуть брати на себе відповідальність за розв’язання всіх глобальних проблем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

 Під час бюджетних слухань у профільному комітеті палати представників він наголосив, що у світі відбувається багато тривожних подій, але США не в змозі впоратися з усім одночасно. На його думку, країна має зосередитися передусім на власних національних інтересах.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Як передає «Главком», це сталося під час слухань Комітету з закордонних справ Палати представників американського Конгресу.

На слуханнях конгресмен-демократ Білл Кітінг зауважив, що прагне ясності щодо американської позиції у відносинах із союзниками. Передусім він запитав Рубіо, чи є Росія агресором у війні проти України. «Так, Росія вторглась в Україну. Вони вторглися, так», – відповів держсекретар.

Тоді конгресмен поцікавився, чи є Путін воєнним злочинцем. «Ну, я думаю, ви можете поглянути на те, що там сталося і, безумовно, це характеризують як воєнні злочини, але наш намір – покласти край війні», – сказав Рубіо.

Теги: США геноцид Дональд Трамп

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