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У провідній газеті США з'являться колонки, написані за допомогою штучного інтелекту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У провідній газеті США з'являться колонки, написані за допомогою штучного інтелекту
The Washington Post ухвалила цікаве рішення щодо використання штучного інтелекту
фото із відкритих джерел

The Washington Post дозволить авторам публікувати тексти, написані за допомогою штучного інтелекту

Газета The Washington Post допоможе авторам-аматорам створювати власні шпальти за допомогою штучного інтелекту (ШІ) під назвою Ember. Тестування можливості розпочнеться восени. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Ember – це ШІ-тренер, який розробляє газета. Він може виконувати кілька функцій редактора, у тому числі допоможе розібратися в структурі тексту, визначити, де міститься теза та фінал.

Автори-аматори також зможуть користуватися нейромережею Ripple, яка підкаже, як розвивати текст. Фахівці, які беруть участь у проєкті, кажуть, що нововведення дозволить охопити аудиторію 38 млн дорослих американців.

Створені за допомогою ШІ колонки будуть доступні на сайті та у додатку The Washington Post. Для доступу до них не потрібна передплата. Перед публікацією текстів їх переглядатимуть редактори-люди.

Раніше італійська газета Il Foglio заявила, що першою у світі опублікувала номер, повністю підготовлений штучним інтелектом.

Нагадаємо, Лорен Пауелл Джобс, вдова покійного співзасновника Apple Стіва Джобса, підтвердила свою підтримку та значні інвестиції у новий стартап Джонні Айва, колишнього головного дизайнера Apple. Проєкт, який розробляється спільно з OpenAI, спрямований на створення таємничого ШІ-гаджета, який, за словами Айва, покликаний замінити звичні смартфони й стати «антисмартфоном».

До слова, деякі західні компанії скорочують персонал, заявляючи, що штучний інтелект (ШІ) впорається краще з тією самою роботою. 

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Теги: ЗМІ США журналіст штучний інтелект

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