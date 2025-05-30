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США на Радбезі ООН озвучили найкращий варіант для Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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США на Радбезі ООН озвучили найкращий варіант для Росії
Джон Келлі: Путін повинен укласти угоду
скриншот з відео

Штати закликають Росію та Україну «прийняти складне, історичне рішення прагнути миру»

Виконуючий обов'язки заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що диктатор Путін повинен укласти угоду про мирне врегулювання, передає «Главком».

«Угода, яка пропонується зараз, є найкращим можливим результатом для Росії. Президент Путін повинен укласти угоду», – наголосив Келлі.

Окрім цього він зазначив, що у разі «неправильного рішення продовжувати катастрофічну війну» США розглядатимуть можливість відмови від переговорних зусиль

«Якщо Росія прийме неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль для припинення цього конфлікту. Щоб було зрозуміло, роблячи це, ми не відмовимося від наших принципів чи наших друзів. Швидше, ми визнаємо відмову Росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату», – сказав він.

Штати, за його словами, закликають Росію та Україну «прийняти складне, історичне рішення прагнути миру».

«Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажає цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки», – каже американець.

До слова, російські політичні еліти не очікують конструктивного діалогу від нової зустрічі з українською делегацією в Стамбулі 2 червня.

Зазначається, що у російському так званому меморандумі, який на переговорах має представити РФ збережуться ті ж самі вимоги, що й на переговорах у Стамбулі, які відбулись 16 травня.

Зауважимо, на новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який має відбутися у Стамбулі 2 червня, поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський.

Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий «меморандум» із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак ці обіцянки досі не реалізовані.

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Теги: США Радбез ООН перемир'я переговори

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