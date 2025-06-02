Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку
Михайлик: у Німеччині кілограм полуниці можна було придбати приблизно за €4
колаж: glavcom.ua

Цінове питання: Чому продукти в Німеччині можуть бути дешевші, ніж в Україні?

Полуниця та молочна продукція в Німеччині коштують стільки ж, а то й дешевше, ніж в Україні. Цей феномен особливо помітний на прикладі цін на свіжу полуницю та вершкове масло, що викликає занепокоєння щодо ціноутворення та ринкової політики в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову правління благодійного фонду «Пліч-о-пліч» Олега Михайлика.

Як зазначає Олег Михайлик, нещодавно в мережевих супермаркетах Німеччини кілограм полуниці можна було придбати приблизно за €4 (близько 180 грн), а на турецьких ринках Гамбурга – ще на євро дешевше. Такі ціни на полуницю у Німеччині актуальні враховуючи, що мінімальна зарплата в країні становить близько €2000, а кліматичні умови менш сприятливі для вирощування полуниці, ніж на півдні України.

Водночас в Одеській області, яка відома своїми ягідними врожаями, ціни на полуницю часто залишаються на такому ж рівні або, навіть, вищому. У мережі супермаркетів «Сільпо» за 500 г полуниці потрібно буде заплатити 199 грн (близько €4,25).

Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку фото 1
фото: Олег Михайлик
Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку фото 2
скріншот

За словами Олега Михайлика, аналогічна ситуація ціноутворень спостерігається і з молочною продукцією. Так, 250 грамів вершкового масла 80% жирності в Німеччині коштує €1,99 (близько 90 грн). Для порівняння, в українських супермаркетах, наприклад, в «Сільпо» в Одесі, пачка вершкового масла 72% жирності вагою 180 грамів за акцією коштувала 80 грн.

Варто зазначити, що в Україні вже давно поширена практика зменшення стандартної ваги упаковок (наприклад, 180 грамів замість 200), що може вводити в оману покупців щодо реальної вартості продукту.

Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку фото 3
фото: Олег Михайлик
Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку фото 4
фото: Олег Михайлик
Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку фото 5
фото: Олег Михайлик
Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку фото 6
скріншот

На фотографіях, які опублікував Олег Михайлик, також видно ціни на сметану (200 грамів) та літр молока різної жирності в німецьких магазинах, які також демонструють конкурентоспроможні ціни та європейську якість.

У коментарях під дописами українці розділилися у ставленні до цін у Німеччині та Україні. Частина вважає, що ціни у Німеччині зумовлені дотаціями та підтримкою від держави, а смак продуктів суттєво відрізняється від українських. Інша частина підтримує активіста та підтверджує завищені ціни в Україні.

Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку фото 7
скріншот
Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку фото 8
скріншот
Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку фото 9
скріншот
Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку фото 10
скріншот
Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку фото 11
скріншот
Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку фото 12
скріншот

До слова, за інформацією Німецького пенсійного фонду, середня зарплата в Німеччині 2025 року зросла порівняно з попередніми роками. Мінімальна погодинна ставка у німців становить €12,82 брутто. Незалежно від особистих домовленостей із роботодавцем пропонувати зарплату нижче цього рівня не можуть. Виходячи з цього, мінімальна зарплата в Німеччині 2025 року за умови повної зайнятості становитиме €2222,13 брутто (тобто до вирахування податків).

Також, у 2025 році підвищення мінімальної заробітної плати в Україні не передбачено. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Раді.

З 1 квітня 2024 року розмір мінімальної зарплати в Україні зріс – вона становить 8 тис. грн/міс.

Нагадаємо, скандал щодо перевищеного вмісту ртуті в рибі набув розголосу після того, як відомий київський девелопер, засновник компанії Kan Development Ігор Ніконов оприлюднив у соцмережах результати власних досліджень. Ніконов стверджував, що лабораторні аналізи зразків риби, придбаних у магазині-ресторані Egersund Seafood, показали перевищення допустимого рівня ртуті.

Читайте також:

Теги: Німеччина продукти ціни Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для всіх уже очевидно, що єдиний спосіб швидко і якісно підвищити бойовий потенціал Європи – це оборонний союз з Україною
Хто стане головною військовою силою Європи?
16 травня, 23:05
Щоб Україна залишалася стримувальним фактором на боці Європи, треба пропонувати щось серйозне
Затягування війни з Росією – ризик для всієї Європи. І ось чому
27 травня, 17:07
Сили ППО збивають безпілотники вночі
Правда про новітні дрони і ракети недоімперії
27 травня, 18:28
1 червня – День працівників водного господарства України
1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Протягом двотижневого терміну від моменту першого голосування Бундестаг може обирати канцлера необмежену кількість разів
Бундестаг провалив голосування за обрання Мерца канцлером
6 травня, 11:28
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
22 травня, 08:38
Taurus не буде? Віцеканцлер Німеччини здивував заявою після слів Мерца про зняття обмежень
Taurus не буде? Віцеканцлер Німеччини здивував заявою після слів Мерца про зняття обмежень
27 травня, 01:59
Речниця МЗС Китаю Мао Нін: Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень та політичних маніпуляцій
Китай відповів на звинувачення у поставках зброї до Росії
27 травня, 17:37
Зеленський відвідав Німеччину, РФ назвала дату наступних переговорів. Головне за 28 травня
Зеленський відвідав Німеччину, РФ назвала дату наступних переговорів. Головне за 28 травня
28 травня, 21:10

Суспільство

Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку
Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку
Поліг під час танкового обстрілу у запорізьких степах. Згадаймо Віталія Дущака
Поліг під час танкового обстрілу у запорізьких степах. Згадаймо Віталія Дущака
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 2 червня
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 2 червня
2 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Місячний календар на червень 2025: коли настає Повня та Молодик?
Місячний календар на червень 2025: коли настає Повня та Молодик?
Операція «Павутина» стала мемом: українські соцмережі «вибухнули» жартами про уражену авіацію РФ
Операція «Павутина» стала мемом: українські соцмережі «вибухнули» жартами про уражену авіацію РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 червня: ситуація на фронті
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 червня 2025
63K
Одна з вантажівок, що брала участь у спецоперації «Павутина», вибухнула (відео)
41K
Президентські вибори у Польщі закінчилися. Виборчі дільниці закриті
36K
Тшасковський заявив про перемогу на виборах президента Польщі, Навроцький не визнає поразки
33K
Переговори в Стамбулі: Зеленський назвав вимоги України

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua