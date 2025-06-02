Масло й полуниця. Активіст порівняв ціни в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку

Михайлик: у Німеччині кілограм полуниці можна було придбати приблизно за €4

Цінове питання: Чому продукти в Німеччині можуть бути дешевші, ніж в Україні?

Полуниця та молочна продукція в Німеччині коштують стільки ж, а то й дешевше, ніж в Україні. Цей феномен особливо помітний на прикладі цін на свіжу полуницю та вершкове масло, що викликає занепокоєння щодо ціноутворення та ринкової політики в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову правління благодійного фонду «Пліч-о-пліч» Олега Михайлика.

Як зазначає Олег Михайлик, нещодавно в мережевих супермаркетах Німеччини кілограм полуниці можна було придбати приблизно за €4 (близько 180 грн), а на турецьких ринках Гамбурга – ще на євро дешевше. Такі ціни на полуницю у Німеччині актуальні враховуючи, що мінімальна зарплата в країні становить близько €2000, а кліматичні умови менш сприятливі для вирощування полуниці, ніж на півдні України.

Водночас в Одеській області, яка відома своїми ягідними врожаями, ціни на полуницю часто залишаються на такому ж рівні або, навіть, вищому. У мережі супермаркетів «Сільпо» за 500 г полуниці потрібно буде заплатити 199 грн (близько €4,25).

фото: Олег Михайлик

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За словами Олега Михайлика, аналогічна ситуація ціноутворень спостерігається і з молочною продукцією. Так, 250 грамів вершкового масла 80% жирності в Німеччині коштує €1,99 (близько 90 грн). Для порівняння, в українських супермаркетах, наприклад, в «Сільпо» в Одесі, пачка вершкового масла 72% жирності вагою 180 грамів за акцією коштувала 80 грн.

Варто зазначити, що в Україні вже давно поширена практика зменшення стандартної ваги упаковок (наприклад, 180 грамів замість 200), що може вводити в оману покупців щодо реальної вартості продукту.

фото: Олег Михайлик

фото: Олег Михайлик

фото: Олег Михайлик

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На фотографіях, які опублікував Олег Михайлик, також видно ціни на сметану (200 грамів) та літр молока різної жирності в німецьких магазинах, які також демонструють конкурентоспроможні ціни та європейську якість.

У коментарях під дописами українці розділилися у ставленні до цін у Німеччині та Україні. Частина вважає, що ціни у Німеччині зумовлені дотаціями та підтримкою від держави, а смак продуктів суттєво відрізняється від українських. Інша частина підтримує активіста та підтверджує завищені ціни в Україні.

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До слова, за інформацією Німецького пенсійного фонду, середня зарплата в Німеччині 2025 року зросла порівняно з попередніми роками. Мінімальна погодинна ставка у німців становить €12,82 брутто. Незалежно від особистих домовленостей із роботодавцем пропонувати зарплату нижче цього рівня не можуть. Виходячи з цього, мінімальна зарплата в Німеччині 2025 року за умови повної зайнятості становитиме €2222,13 брутто (тобто до вирахування податків).

Також, у 2025 році підвищення мінімальної заробітної плати в Україні не передбачено. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Раді.

З 1 квітня 2024 року розмір мінімальної зарплати в Україні зріс – вона становить 8 тис. грн/міс.

Нагадаємо, скандал щодо перевищеного вмісту ртуті в рибі набув розголосу після того, як відомий київський девелопер, засновник компанії Kan Development Ігор Ніконов оприлюднив у соцмережах результати власних досліджень. Ніконов стверджував, що лабораторні аналізи зразків риби, придбаних у магазині-ресторані Egersund Seafood, показали перевищення допустимого рівня ртуті.